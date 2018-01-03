Fikret Orman, Cenk Tosun'u resmen açıkladı

İşte Fikret Orman'ın Cenk transferine ilişkin sözleri:



"Bununla alakalı bir tane cevap vereyim; Hep şunu söylüyorum. Geldiğimiz günden bu yana hep aynı ciddiyetle ileriliyoruz. Beşiktaş ciddi bir kulüptür. Bunlar uluslararası futbol kurallarına uygun gider.



Cenk'e şöyle teklif geldi, Beşiktaş teklif arttırdı gibi söylemler tamamen gerçek dışıdır. Cenk çok kıymetli bir oyuncudur. Everton'ın bir teklifi var ama Çin'den Cenk'e 35 milyon euro teklif geldi ancak biz gündeme dahi getirmedik. Şu anda bitmiş ve vermiş olduğumuz bir karar yok."

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