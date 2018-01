Vida Mario Mandzukic'e çağrıda bulundu

Beşiktaş'ın 4.5 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Vida BJKTV'ye açıklamalarda bulundu.

Vida, kendisinin de "Come To Beşiktaş" çağrısını Mario Mandzukic'e yapabileceğini açıkladı. Beşiktaş'a gelmekten dolayı büyük bir onur duyduğunu ifade eden Vida, "Başkan Orman, Hırvatistan'a geldi ve o zaman bana inanılmaz bir ilgi gösterdi. Bana olan ilgi ve alakadan dolayı da zaten o anda kararımı vermiştim. Kiev ile sözleşmemi bitmesine uzun bir süre vardı ve beklemek zorundaydım. Taraftarlar gibi ben de bekledim. Come To Beşiktaş için bizim beklentimiz Mario Mandzukic'ti. Hırvatistan Milli Takımı'ndan arkadaşım, Belki ben de Mandzukic'e "Come to Beşiktaş" derim. Sosyal medya hesabım yok, arkadaşlarım gönderdi ben de oradan izledim videoyu" dedi.,



Modric'in kendisine Pepe'yi anlattığını ifade eden Vida, "Geçen sene Beşiktaş'a rakip olmuştum. Bu sene Şampiyonlar Ligi maçlarını izledim ama lig maçlarını pek takip edemedim, geleceğim takım olduğu için bilgiler aldım. Modric bana Pepe'yi anlattı. Nasıl biri olduğunu biliyorum. Mitrovic ile de tanışıyoruz, burada birlik olacağız" şeklinde konuştu.



Beşiktaş taraftarının müthiş olduğunu ifade eden Vida, "Muhteşem bir taraftar var. Sakatlandığım maçta bana gösterilen ilgiyi yaşadım. Beşiktaş için mücadele edeceğim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Takım için nerede görev verilirse orada oynayarım ve elimden geleni yaparı" dedi.