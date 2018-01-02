Cenk Tosun transferinde flaş gelişme!

İngiltere'den Daily Mail'in haberine göre siyah-beyazlılar, milli golcü için istediği teklifi 27 milyon sterline yükseltti. Haberde buna rağmen Cenk'in yakınlarından alınan bilgiye göre Everton ile Beşiktaş arasındaki anlaşmanın yakın sürede sağlanabileceği kaydedildi.



Everton Menajeri Sam Allardyce, dün oynanan Manchester United maçının ardından Cenk Tosun transferiyle ilgili açıklama yapmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı "Bence Cenk Tosun'u transfer etmek için yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Şimdi beklemek zorundayız, 24 saat içinde ne olduğunu göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



Takımın hücum hattına transfer yapmak için uğraştıklarını söyleyen Allardyce, "Hücum hattına transfer yapmak için uğraşıyoruz. O bölgeye en az 1 transfer yapmayı planlıyoruz" demişti.

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