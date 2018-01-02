Domagoj Vida İstanbul'da

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Vida'yı çok sayıda Siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Taraftarların sevgi gösterilerinde bulundukları Hırvat futbolcu da, kartal pençesi hareketiyle karşılık verdi.



Sabah sağlık kontrolünden geçecek olan Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida için saat 11.30'da Vodafone Park'ta imza töreni düzenlenecek. Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın da katılacağı tören sonrasında Vida, akşam saatlerinde Antalya'ya geçerek Siyah-beyazlıların devre arası kampına katılacak.

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