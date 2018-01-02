Beşiktaş'tan Gignac harekatı

Beşiktaş yönetimi, Everton'a imza atmaya hazırlanan Cenk Tosun'un alternatifini bulmak için çabalıyor. Başkan Fikret Orman için hazırlanan listenin ilk sırasında tanıdık bir isim bulunuyor: Andre Pierre Gignac. Meksika ekibi Tigres'in formasını giyen ve sezon başı da gündeme gelen 32 yaşındaki Fransız futbolcudan yıllık 4 milyon Euro maaş istemesi üzerine vazgeçilmişti. Cenk Tosun'un Premier Lig kulübü Everton'a rekor bedelle transferi resmileşirse, Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in de 'Olur' verdiği Gignac'a imza attırmak için hemen harekete geçecek. Oyuncunun Haziran 2018'de sözleşmesi bitiyor.



WEST BROMWİCH TOLGA ZENGİN'İ İSTİYOR

Vatandaşı Atiba tarafından yaz transfer döneminde önerilen 22 yaşındaki forvet oyuncusu hem teknik direktör Şenol Güneş hem de transfer komitesi tarafından ABD Ligi dışında tecrübesi olmadığı gerekçesiyle veto edilmişti. Öte yandan İngiliz basını yedek kaleci Tolga Zengin'e West Bromwich'in talip olduğunu yazdı.



DEMBA BA İKİLEMİ

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un transferi sonrası yerine geçen isimlerden biri olan Demba Ba, Beşiktaş yönetimini de ikiye böldü. Siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi olan ve her fırsatta Beşiktaş'a dönmeyi çok istediğini dile getiren 32 yaşındaki Senegalli golcü için, "Bu riski alamayız" diyenlerin oranı yüzde 70'i buldu. Yönetimde bu isme sıcak bakanların oranının düşük olması sebebiyle bu transferin gerçekleşmesinin zor olduğu konuşuluyor. (SABAH)

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