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Adebayor'dan olay Beşiktaş itirafı

25 dakika önce

Başakşehir'in yıldız golcüsü Emmanuel Adebayor, Beşiktaş'la ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Adebayor'dan olay Beşiktaş itirafı
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Başakşehir'in yıldız golcüsü Emmanuel Adebayor, Beşiktaş'la ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

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Emmanuel Adebayor, Hürriyet'e yaptığı açıklamada Başakşehir'le anlaşmadan önce Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul yoluna koyulduğunu itiraf etti.

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Togolu golcüye göre siyah beyazlı ekip bu transferden son anda vazgeçip, teklifini geri çekmiş:

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"Gabon’da Afrika Kupası'nda oynarken, üç maç sonra elendik. Togo’ya geri döndüm ve menajerim Beşiktaş için beni aradı. Kontratı gönderdi.

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Teklifi inceledik, biz de kendi şartlarımızı sunduk ve kabul ettiler. Her şey yolundaydı ve Beşiktaş için oynayacaktım.

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Tam uçağa binip gelecektim ki, Beşiktaş son anda teklifini geri çekti. Bu, bir senede ikinci defa oldu.

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Ekim ayında aynısı Lyon’da olmuş, onlar da son anda tekliflerini geri çekmişlerdi. Uçağa binmişken ‘İstanbul’a gidelim’ dedim.

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Sonra Başakşehir bana ulaştı. Hangi kulüp acaba diye düşündüm. Sonra asbaşkan Mesut Altan beyle havaalanında buluştuk.

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Önce hastaneye gidip sağlık kontrolünden geçtim, sonra sözleşmeyi kontrol edip kulübü gezdim.

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Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile harika bir sohbetimiz oldu ve Başakşehir ailesinin bir parçası olmam istendi. Sonrasında da imzayı attım."

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"EN İYİSİ RONALDO" | Emmanuel Adebayor, Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi'den daha iyi olduğunu da savundu.

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"Dünyanın en iyisi benim için her zaman Ronaldo. Neden mi? Çünkü onunla oynama şansım oldu. Değişik bir karaktere ve mantaliteye sahip.

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Bugün her genç futbolcu kendini günbegün geliştirir ama Ronaldo bunu dakika dakika yapmak için çalışıyor.

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Bu gerçekten inanılmaz. Herkes sabah antrenmana 10’da gelirken o 8’de geliyor. Herkes antrenmanda 1 saat çalışırken o 3-4 saat çalışıyor.

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Benim için o başka bir seviyede. Zlatan İbrahimovic de benim için büyük ve fantastik bir futbolcu. Messi en iyilerden biri.

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Bana soracak olursanız asla değişmeyecek tek isim Cristiano Ronaldo."

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Adebayor, çalıştığı en kötü teknik adamın Roberto Mancini, en iyisinin ise Jose Mourinho olduğunu söyledi.

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