Adebayor'dan olay Beşiktaş itirafı

1 / 17 Başakşehir'in yıldız golcüsü Emmanuel Adebayor, Beşiktaş'la ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.



2 / 17 Emmanuel Adebayor, Hürriyet'e yaptığı açıklamada Başakşehir'le anlaşmadan önce Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul yoluna koyulduğunu itiraf etti.



3 / 17 Togolu golcüye göre siyah beyazlı ekip bu transferden son anda vazgeçip, teklifini geri çekmiş:



4 / 17 "Gabon’da Afrika Kupası'nda oynarken, üç maç sonra elendik. Togo’ya geri döndüm ve menajerim Beşiktaş için beni aradı. Kontratı gönderdi.



5 / 17 Teklifi inceledik, biz de kendi şartlarımızı sunduk ve kabul ettiler. Her şey yolundaydı ve Beşiktaş için oynayacaktım.



6 / 17 Tam uçağa binip gelecektim ki, Beşiktaş son anda teklifini geri çekti. Bu, bir senede ikinci defa oldu.



7 / 17 Ekim ayında aynısı Lyon’da olmuş, onlar da son anda tekliflerini geri çekmişlerdi. Uçağa binmişken ‘İstanbul’a gidelim’ dedim.



8 / 17 Sonra Başakşehir bana ulaştı. Hangi kulüp acaba diye düşündüm. Sonra asbaşkan Mesut Altan beyle havaalanında buluştuk.



9 / 17 Önce hastaneye gidip sağlık kontrolünden geçtim, sonra sözleşmeyi kontrol edip kulübü gezdim.



10 / 17 Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile harika bir sohbetimiz oldu ve Başakşehir ailesinin bir parçası olmam istendi. Sonrasında da imzayı attım."



11 / 17 "EN İYİSİ RONALDO" | Emmanuel Adebayor, Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi'den daha iyi olduğunu da savundu.



12 / 17 "Dünyanın en iyisi benim için her zaman Ronaldo. Neden mi? Çünkü onunla oynama şansım oldu. Değişik bir karaktere ve mantaliteye sahip.



13 / 17 Bugün her genç futbolcu kendini günbegün geliştirir ama Ronaldo bunu dakika dakika yapmak için çalışıyor.



14 / 17 Bu gerçekten inanılmaz. Herkes sabah antrenmana 10’da gelirken o 8’de geliyor. Herkes antrenmanda 1 saat çalışırken o 3-4 saat çalışıyor.



15 / 17 Benim için o başka bir seviyede. Zlatan İbrahimovic de benim için büyük ve fantastik bir futbolcu. Messi en iyilerden biri.



16 / 17 Bana soracak olursanız asla değişmeyecek tek isim Cristiano Ronaldo."

