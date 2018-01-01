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Adebayor'dan olay Beşiktaş itirafı
25 dakika önce
Başakşehir'in yıldız golcüsü Emmanuel Adebayor, Beşiktaş'la ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
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Başakşehir'in yıldız golcüsü Emmanuel Adebayor, Beşiktaş'la ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
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Emmanuel Adebayor, Hürriyet'e yaptığı açıklamada Başakşehir'le anlaşmadan önce Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul yoluna koyulduğunu itiraf etti.
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Togolu golcüye göre siyah beyazlı ekip bu transferden son anda vazgeçip, teklifini geri çekmiş:
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"Gabon’da Afrika Kupası'nda oynarken, üç maç sonra elendik. Togo’ya geri döndüm ve menajerim Beşiktaş için beni aradı. Kontratı gönderdi.
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Teklifi inceledik, biz de kendi şartlarımızı sunduk ve kabul ettiler. Her şey yolundaydı ve Beşiktaş için oynayacaktım.
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Tam uçağa binip gelecektim ki, Beşiktaş son anda teklifini geri çekti. Bu, bir senede ikinci defa oldu.
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Ekim ayında aynısı Lyon’da olmuş, onlar da son anda tekliflerini geri çekmişlerdi. Uçağa binmişken ‘İstanbul’a gidelim’ dedim.
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Sonra Başakşehir bana ulaştı. Hangi kulüp acaba diye düşündüm. Sonra asbaşkan Mesut Altan beyle havaalanında buluştuk.
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Önce hastaneye gidip sağlık kontrolünden geçtim, sonra sözleşmeyi kontrol edip kulübü gezdim.
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Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile harika bir sohbetimiz oldu ve Başakşehir ailesinin bir parçası olmam istendi. Sonrasında da imzayı attım."
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"EN İYİSİ RONALDO" | Emmanuel Adebayor, Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi'den daha iyi olduğunu da savundu.
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"Dünyanın en iyisi benim için her zaman Ronaldo. Neden mi? Çünkü onunla oynama şansım oldu. Değişik bir karaktere ve mantaliteye sahip.
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Bugün her genç futbolcu kendini günbegün geliştirir ama Ronaldo bunu dakika dakika yapmak için çalışıyor.
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Bu gerçekten inanılmaz. Herkes sabah antrenmana 10’da gelirken o 8’de geliyor. Herkes antrenmanda 1 saat çalışırken o 3-4 saat çalışıyor.
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