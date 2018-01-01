Cenk Tosun'da son dakika!..

1 / 10 Beşiktaş'tan Everton'a transferi an meselesi olan Cenk Tosun için Ada basınından flaş bir iddia geldi.



2 / 10 Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferi için Everton'la el sıkışıldığı iddia edilirken İngiliz basını Cenk'in alacağı yıllık ücreti açıkladı.



3 / 10 İngiliz The Sun'ın haberine göre Everton, Cenk Tosun'la kesin olarak anlaştı. İngiliz ekibi yıldız golcüye yıllık 7.5 milyon pound (8.5 milyon euro) verecek.



4 / 10 Yarın imza için Goodison Park'a gidecek olan Cenk Tosun haftalık 145.000 pound kazanacak.



5 / 10 Kendisini 4.5 yıllık Everton'lı yapacak sözleşmeye imza atacak olan Cenk Tosun için Everton, Beşiktaş'ta 25 milyon pound + 3 milyon pound bonus olmak üzere 28 milyon pound ödeyecek.



6 / 10 Cenk Tosun şu sıralar eşiyle birlikte İngiltere'de bulunuyor.



7 / 10 Everton ayrıca Cenk Tosun takıma katılığı anda Niasse'yle de yollarını ayıracak. (Milliyet)



8 / 10 Cenk Tosun, 28 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olması durumunda Türkiye'den Avrupa'ya giden en pahalı futbolcu unvanını elde edecek.



9 / 10 Cenk ayrıca yıllık 8,5 milyon euro kazanması durumunda da en çok kazanan Türk futbolcu sıfatının da sahibi olacak.

