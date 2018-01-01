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Cenk Tosun'da son dakika!..

3 saat önce

Beşiktaş'tan Everton'a transferi an meselesi olan Cenk Tosun için Ada basınından flaş bir iddia geldi.

Cenk Tosun'da son dakika!..
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Beşiktaş'tan Everton'a transferi an meselesi olan Cenk Tosun için Ada basınından flaş bir iddia geldi.

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Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferi için Everton'la el sıkışıldığı iddia edilirken İngiliz basını Cenk'in alacağı yıllık ücreti açıkladı.

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İngiliz The Sun'ın haberine göre Everton, Cenk Tosun'la kesin olarak anlaştı. İngiliz ekibi yıldız golcüye yıllık 7.5 milyon pound (8.5 milyon euro) verecek.

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Yarın imza için Goodison Park'a gidecek olan Cenk Tosun haftalık 145.000 pound kazanacak.

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Kendisini 4.5 yıllık Everton'lı yapacak sözleşmeye imza atacak olan Cenk Tosun için Everton, Beşiktaş'ta 25 milyon pound + 3 milyon pound bonus olmak üzere 28 milyon pound ödeyecek.

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Cenk Tosun şu sıralar eşiyle birlikte İngiltere'de bulunuyor.

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Everton ayrıca Cenk Tosun takıma katılığı anda Niasse'yle de yollarını ayıracak. (Milliyet)

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Cenk Tosun, 28 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olması durumunda Türkiye'den Avrupa'ya giden en pahalı futbolcu unvanını elde edecek.

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Cenk ayrıca yıllık 8,5 milyon euro kazanması durumunda da en çok kazanan Türk futbolcu sıfatının da sahibi olacak.

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Cenk Tosun'da son dakika

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Beşiktaş
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