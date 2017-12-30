Cenk Tosun’un Everton’a transferi halinde kadrosuna forvet takviyesi yapacak olan Beşiktaş’ta adaylardan olan Demba Ba sürpriz bir çıkış yaptı.



Ülkesi Senegal’de açıklamalar yapan Ba, Dünya Kupası’nı işaret etti. Beşiktaş’ta daha önce 2 farklı dönemde oynayan Demba Ba, “Bunu göz ardı edemem, Dünya Kupası’nda takımın bir parçası olmak istiyorum. Dünyanın hangi köşesinde olursa olsun hangi Senegalli’ye sorarsanız, size Dünya Kupası’nda oynamak isteyeceğini söyler. Dünya Kupası’nda oynamak istiyorum” dedi.



Çok çaba harcadığını kaydeden Ba, “Milli takıma geri dönebilmek için çok çalışıyorum. Geri dönersem milli takıma bir dinamizm katabilirim” diye konuştu. Öte yandan, Demba Ba’nın 1 Ocak’tan itibaren yeniden transfer çalışmalarına başlayacağı aktarıldı.

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