Beşiktaş'ta gündem yeniden Balotelli

Beşiktaş’ın, Cenk Tosun’un ayrılması sonrasında gol yollarında yaşanabilecek sıkıntıyı çözmek adına yeni bir hamle yaptığı ortaya çıktı. Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre; Kara Kartal, Mario Balotelli’yi kadrosuna katmak istiyor.

İyi bir alternatif Balotelli



Ortada pek çok isim dolaşsa da, devre arası olması, rakamların uçması, kimsenin oyuncusunu bırakmak istememesi gibi unsurlar arka arkaya eklenince, Balotelli tek alternatif olarak ortaya çıkıyor. 27 yaşındaki İtalyan forvetin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesi, İtalya ve İngiltere'ye dönmek istememesi, Nice'de akıllanması ve en önemlisi de inanılmaz bir potansiyeli olması, artıları..



Nice’de toparlandı



Ayrıca Nice'le sözleşmesi sezon sonunda bitmesi ve Fransız ekibiyle yaptığı özel anlaşma da Balotelli'nin cebinde. Tüm bu şartlar bir araya getirildiğinde İtalyan yıldız mükemmel bir seçenek gibi duruyor. Diğer adayların Gignac (Tigres), Slimani (Leicester) ve Boakye (Kızılyıldız) olduğu öğrenildi.