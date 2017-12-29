Everton Sportif Direktörü Steve Walsh Cenk Tosun için İstanbul'a geldi

Everton'ın futbol direktörü, Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'un transferini sonlandırmak için Türkiye'ye geldi! İngiltere'de yayın yapan The Times'ın haberine göre Everton Futbol Direktörü Steve Walsh, Cenk Tosun transferini sonlandırmak üzere Türkiye'ye geldi.



İngiliz yönetici, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile sözleşmenin son detaylarını konuşacak ve iş resmiyete dökülecek. Başkan Fikret Orman tatilde olduğu için yetkiyi Ahmet Nur Çebi'ye verdi.



Cenk Tosun dün akşam oynanan Osmanlıspor maçının ardından eşi ve Hakan Balta'nın ailesi ile Dubai'ye tatile gidecekti ancak tatilini iptal etti. Cenk de bu akşam İstanbul'da bulunan babası ile birlikte İngiliz yöneticilerle son pürüzleri konuşacak.

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