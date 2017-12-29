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Denys Boyko, Beşiktaş'tan ayrılıyor! Menajeri açıkladı

29 Aralık 2017 | 14:27

Beşiktaş'ın Dnipro'dan tranfer ettiği ancak bir türlü verim alamadığı Ukraynalı kaleci Boyko ile yollar devre arasında ayrılıyor.

Denys Boyko, Beşiktaş'tan ayrılıyor! Menajeri açıkladı

Konu hakkında Ukrayna basınına açıklamalarda bulunan Boyko'nun menajeri Vadim Shabliy, Ukraynalı kalecinin transferi için 3 kulüple görüştüklerini söylerken, "Yakın zamanda geleceğinin netleşeceğini düşünüyorum. Bu takımların hangi ligde oynayacaklarını söylemeyeceğim. Ama Ukrayna olmayacak" dedi. (Ajansspor)

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