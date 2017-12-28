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Cenk Tosun'dan veda gibi selamlama

5 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı. Premier Lig ekibi Everton'a transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun'un hal ve hareketleri adeta veda eder gibiydi.

Cenk Tosun'dan veda gibi selamlama
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı. Premier Lig ekibi Everton'a transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun'un hal ve hareketleri adeta veda eder gibiydi

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Bu akşam Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş-Osmanlıspor maçında Cenk Tosun'un duygusal görüntüsü dikkat çekti.

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Everton'a transferi an meselesi olan golcü futbolcu, karşılaşma öncesinde taraftarları adeta veda eder gibi selamladı.

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Beşiktaş taraftarları, galibiyete bir golle katkı sağlayan Cenk'i, oyundan çıktığı sırada da ayakta alkışladı. Cenk de taraftarlara alkışlayarak karşılık verdi...

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Cenk Tosun veda eder gibi taraftarı selamladı

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Cenk Tosun veda eder gibi taraftarı selamladı

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Cenk Tosun veda eder gibi taraftarı selamladı

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Cenk Tosun veda eder gibi taraftarı selamladı

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Cenk Tosun veda eder gibi taraftarı selamladı

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
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