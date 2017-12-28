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Cenk Tosun'dan veda gibi selamlama
5 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı. Premier Lig ekibi Everton'a transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun'un hal ve hareketleri adeta veda eder gibiydi.
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı. Premier Lig ekibi Everton'a transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun'un hal ve hareketleri adeta veda eder gibiydi
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Bu akşam Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş-Osmanlıspor maçında Cenk Tosun'un duygusal görüntüsü dikkat çekti.
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Everton'a transferi an meselesi olan golcü futbolcu, karşılaşma öncesinde taraftarları adeta veda eder gibi selamladı.
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