Atiba Hutchinson Osmanlıspor maçında sakatlandı

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Osmanlıspor karşısında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Maça ilk 11'de başlayan Atiba, maçın 40. dakikasında sakatlığı nedeniyle Şenol Güneş tarafından kenara alındı.



Sakatlanan Atiba Hutchinson yerine oyuna Matej Mitrovic dahil oldu.

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