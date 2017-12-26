Arda Turan, Beşiktaş'tan servet istedi!

1 / 13 Devler Ligi’nde tarih yazarak grup aşamalarını lider olarak tamamlayan Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de ise beklenenin altında kalmıştı.



2 / 13 Sezonun ikinci yarısında bu durumu değiştirip takımın ligde üst üste üçüncü şampiyonluğa ulaşmasını isteyen yönetim, kadroyu güçlendirmek için harekete geçti.



3 / 13 Fanatik'in haberine göre; bu doğrultuda birçok ismi gündemine alan Kara Kartal, en büyük bombasını Katalan devi Barcelona’da forma giyen milli yıldız Arda Turan olarak belirlemişti.



4 / 13 Yıldız isimle geçen hafta ilk teması Asbaşkan Umut Güner aracılığıyla kuran Kartal, pazarlıklara başlamıştı.



5 / 13 La Liga’ya devre arası verilmesinin ardından soluğu Türkiye’de alan Arda Turan’ın, geleceğiyle ilgili kararı önceki gün Yeniköy’deki bir balıkçıda yakın arkadaşlarıyla paylaştığı bildirildi.



6 / 13 30 yaşındaki kanat oyuncusunun, “Barcelona serüveni benim için bitti sayılır. Türkiye’de oynamayı çok özledim. Şartlar oluşursa Beşiktaş neden olmasın” ifadelerini kullandığı öğrenildi.



7 / 13 Bu sözlerin ardından bir arkadaşının, “Galatasaray’a dönmek istemez misin?” sorusuna ise tecrübeli oyuncunun, “Onların durumu iyi! Galatasaray konusunu konuşmayalım” cevabını verdiği belirtildi.



8 / 13 Siyah-Beyazlılar’ın, yıldız isim için Barcelona’yla menajer Ahmet Bulut aracılığıyla görüşmelere başladığı ve yönetimin satın alma opsiyonlu 1,5 yıllık kiralama formülü üzerinde durduğu belirtildi.



9 / 13 Teknik direktör Ernesto Valverde’nin bu sezon forma şansı tanımadığı Arda Turan için Barcelona yönetimi de kararını vermişti.



10 / 13 Katalanlar, Arda için tekliflere açık olduğunu duyurmuştu. Deneyimli oyuncunun geleceğinin bu hafta içerisinde şekillenebileceği öğrenildi.



11 / 13 İSTEDİĞİ ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI | AMK'nın iddiasına göre ise Beşiktaş milli futbolcuyla maaş görüşmesi yapıyor.



12 / 13 6 aylığına 3 milyon euro isteyen Arda Turan, İstanbul'da Beşiktaş'ın kararını beklemeye geçti.

