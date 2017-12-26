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Arda Turan, Beşiktaş'tan servet istedi!

9 saat önce

Barcelona'dan ayrılması gündemde olan ve Beşiktaş'la görüştüğü iddia edilen Arda Turan'da flaş gelişme... Milli futbolcunun Beşiktaş'tan 6 ay için istediği ücret dudak uçuklattı.

Arda Turan, Beşiktaş'tan servet istedi!
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Devler Ligi’nde tarih yazarak grup aşamalarını lider olarak tamamlayan Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de ise beklenenin altında kalmıştı.

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Sezonun ikinci yarısında bu durumu değiştirip takımın ligde üst üste üçüncü şampiyonluğa ulaşmasını isteyen yönetim, kadroyu güçlendirmek için harekete geçti.

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Fanatik'in haberine göre; bu doğrultuda birçok ismi gündemine alan Kara Kartal, en büyük bombasını Katalan devi Barcelona’da forma giyen milli yıldız Arda Turan olarak belirlemişti.

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Yıldız isimle geçen hafta ilk teması Asbaşkan Umut Güner aracılığıyla kuran Kartal, pazarlıklara başlamıştı.

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La Liga’ya devre arası verilmesinin ardından soluğu Türkiye’de alan Arda Turan’ın, geleceğiyle ilgili kararı önceki gün Yeniköy’deki bir balıkçıda yakın arkadaşlarıyla paylaştığı bildirildi.

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30 yaşındaki kanat oyuncusunun, “Barcelona serüveni benim için bitti sayılır. Türkiye’de oynamayı çok özledim. Şartlar oluşursa Beşiktaş neden olmasın” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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Bu sözlerin ardından bir arkadaşının, “Galatasaray’a dönmek istemez misin?” sorusuna ise tecrübeli oyuncunun, “Onların durumu iyi! Galatasaray konusunu konuşmayalım” cevabını verdiği belirtildi.

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Siyah-Beyazlılar’ın, yıldız isim için Barcelona’yla menajer Ahmet Bulut aracılığıyla görüşmelere başladığı ve yönetimin satın alma opsiyonlu 1,5 yıllık kiralama formülü üzerinde durduğu belirtildi.

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Teknik direktör Ernesto Valverde’nin bu sezon forma şansı tanımadığı Arda Turan için Barcelona yönetimi de kararını vermişti.

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Katalanlar, Arda için tekliflere açık olduğunu duyurmuştu. Deneyimli oyuncunun geleceğinin bu hafta içerisinde şekillenebileceği öğrenildi.

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İSTEDİĞİ ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI | AMK'nın iddiasına göre ise Beşiktaş milli futbolcuyla maaş görüşmesi yapıyor.

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6 aylığına 3 milyon euro isteyen Arda Turan, İstanbul'da Beşiktaş'ın kararını beklemeye geçti.

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Orman'ın 1.5 yıllık sözleşme imzalamak istediği Arda'ya ödenecek ücret için pazarlıklar yaptığı ifade edildi.

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