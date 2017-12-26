Ricardo Quaresma kafaları karıştırdı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, İngstagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kafaları karıştırdı. Geçen sezon kazanılan Süper Lig şampiyonluğu kupasıyla olan fotoğrafını hesabında yayınlayan ve üzerinde Beşiktaş forması olan Quaresma, fotoğrafın altına 'Her şey için teşekkürler' yazarak akıllarda soru işareti bıraktı. Katar ekiplerinin gündeminde olan Portekizli yıldızın takımdan ayrıldığı iddia edildi.

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