Cenk Tosun için 135 milyon

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'a gelen teklifler nedeniyle bir hayli keyifli...



Cenk'in yaz döneminde kapısından döndüğü Crystal Palace'ın son teklifini, "Düşme hattındalar. Cenk için doğru bir planlama olmaz. Amaç sadece para kazanmak değil" diyerek reddeden Orman, Everton'ın 17 milyon Euro'luk (14 milyon paund) teklifinden son derece memnun. Ancak tecrübeli Başkan "Cenk'in değeri bu rakamların çok üstünde. 20 milyon Euro'dan aşağı olmaz" diyerek, tok satıcıyı oynuyor. Başkan'ın masaya oturmak için kafasındaki rakamın 30 milyon Euro (Yaklaşık 135 milyon lira) olduğu tahmin ediliyor. (SABAH)

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