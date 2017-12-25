Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'tan Beşiktaş açıklaması!

La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, adı Beşiktaş ile anılan Arda Turan hakkında açıklama yaptı. A Spor'a konuşan Bulut, "Beşiktaş ile hiç bir şekilde görüşmedik" açıklamasını yaptı.



Süper Lig'in ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Siyah beyazlıların gündeminde son dönemde en fazla konuşulan isimlerin başında Arda Turan geliyor. Bu transferle ilgili olarak Fikret Orman'ın ardından menajer Ahmet Bulut da bir açıklama yaptı.



A Spor'a konuşan Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, "5 gündür tatildeyim. Olaylardan haberim var. Ne ben, ne de Arda Turan Beşiktaş ile hiçbir şekilde görüşmedik" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ