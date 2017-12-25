Fikret Orman'dan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması!

İşte Fikret Orman'ın Arda Turan ve Cenk Tosun sözleri...

"Arda ile alakalı fikrimi daha evvel anlattım. Şahsen sevdiğim ve önemli bir oyuncu. Türkiye'nin önemli bir değeri. Arda'nın oynadığı bölgede oyuncu yoğunluğu var. Arda'ya Beşiktaş forması nasip olsun çok isterim ancak şu an için böyle bir gündemimiz yok. Tolga ile Arda'nın poz vermesiyle ilgili bundan bir mana çıkarmak istenesiz de çıkartın; ancak bir şey yok.



Cenk Tosun çok kıymetli bir kardeşimiz, evladımız. Oğuzhan da burada. Bu çocuklar Beşiktaş'ta olmaktan mutlular. Kariyerleriyle alakalı iyi bir şey olacağına inanırsak biz de yardımcı olmak isteriz ama Cenk gitmiş, uçağa binecek falan, böyle bir gündemimiz yok. Talepler gelebilir; ama gidiyor diye bir şey yok. Olsa söylerim. Everton'ın 20 milyon Euro teklif ettiği haberleri var. Cenk'in değerinin 20 milyondan çok fazla olduğunu düşünüyorum. Satma niyetimiz olmadığı için bir fiyat belirleme durumumuz da yok. Niyetimiz olursa fiyat belirleriz. Açık artırmaya çıkmış gibi. Oyuncumuz bir tablo mudur? Oyuncunun bizimle bir uyumu var. Beşiktaş'a gelmek isteyen bir çok oyuncu var. Herkes de burada kalmak istiyor. Cenk Tosun'un gitmesi için neden yok. Demba Ba'nın gelmesini isterim; ama sakatlığına bakmak isterim."



