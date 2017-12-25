Cenk Tosun'dan sonra Babel için de dev teklif!

1 / 9 Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un takımdan ayrılması beklenirken, bambaşka bir isim için de çok cazip bir teklif yapıldı.



2 / 9 Kartal'da futbol kariyerinin 2. baharını yaşayan Ryan Babel, transferin gözdesi oldu.



3 / 9 Siyah beyazlı ekipte gösterdiği performansla 6 yıl aradan sonra Hollanda Milli Takımı’na çağrılan 31 yaşındaki futbolcuya, Çin’den son derece cazip bir teklif geldi.



4 / 9 İsmi şimdilik gizli tutulan Çin kulübünün, Ocak ayında renklerine katmak istediği Babel için 14 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu bildirdi.



5 / 9 Siyah beyazlı yönetim bu sürpriz teklifi değerlendirmeye alırken, Babel ara transferde gitmeyi düşünmediğini ifade etti.



6 / 9 Hollandalı futbolcunun konuyla ilgili olarak yakınlarına, “Çin’den gelen teklif güzel ama ben Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum.



7 / 9 Bu yüzden de ayrılmayı düşünmüyorum. Ama Şampiyonlar Ligi sonrası böyle bir teklif gelirse, değerlendirebilirim” dediği belirtildi.



8 / 9 Bir yıl önce Beşiktaş’a gelen Babel, siyah beyazlı takımda 47 maç oynarken, 17 gol attı, 7 asist yaptı.

