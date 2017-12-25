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Cenk Tosun'dan sonra Babel için de dev teklif!

1 saat önce

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un takımdan ayrılması beklenirken, Ryan Babel için de çok cazip bir teklif yapıldı.

Cenk Tosun'dan sonra Babel için de dev teklif!
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un takımdan ayrılması beklenirken, bambaşka bir isim için de çok cazip bir teklif yapıldı.

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Kartal'da futbol kariyerinin 2. baharını yaşayan Ryan Babel, transferin gözdesi oldu.

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Siyah beyazlı ekipte gösterdiği performansla 6 yıl aradan sonra Hollanda Milli Takımı’na çağrılan 31 yaşındaki futbolcuya, Çin’den son derece cazip bir teklif geldi.

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İsmi şimdilik gizli tutulan Çin kulübünün, Ocak ayında renklerine katmak istediği Babel için 14 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

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Siyah beyazlı yönetim bu sürpriz teklifi değerlendirmeye alırken, Babel ara transferde gitmeyi düşünmediğini ifade etti.

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Hollandalı futbolcunun konuyla ilgili olarak yakınlarına, “Çin’den gelen teklif güzel ama ben Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum.

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Bu yüzden de ayrılmayı düşünmüyorum. Ama Şampiyonlar Ligi sonrası böyle bir teklif gelirse, değerlendirebilirim” dediği belirtildi.

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Bir yıl önce Beşiktaş’a gelen Babel, siyah beyazlı takımda 47 maç oynarken, 17 gol attı, 7 asist yaptı.

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31 yaşındaki kanat oyuncusu, yılda 2.1 milyon Euro garanti ücret ve puan başı 4 bin Euro alıyor. (Hürriyet)

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Beşiktaş
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