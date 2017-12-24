Alvaro Negredo'dan şok karar!

Süper Lig'in ilk yarısındaki son maçta deplasmanda Sivasspor'la karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-1 yenik ayrıldı ve 3 puanı bıraktı.



Karşılaşmanın ilk yarısında penaltından 1 gol bulan ve hücum hattında oldukça etkili olan İspanyol golcü Alvaro Negredo, ikinci yarının başlamadan oyundan çıktı ve yerini Cenk Tosun'a bıraktı. Negredo'nun oyundan çıkmasının sebebi sakatlık olduğu düşünülse de gerçek ortaya çıktı. İspanyol golcünün bir sakatlığının bulunmadığı öğrenilirken oyuncu değişikliğinin Şenol Güneş'in tercihi olduğu öğrenildi. İspanyol futbolcunun da bu tercihin ardından maçın ikinci yarısını izlemek için yedek kulübesine gelmediği ortaya çıktı. (Fanatik)

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