Vida'nın menajerine 1.2 milyon Euro

Domagoj Vida transferini mutlu sonla bitiren siyaz- beyazlı yöneticilerin deneyimli stopere forma giydirmek için Zagreb’e gittikleri öğrenildi.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, deneyimli stoperi İstanbul’a getirtmek yerine Hırvatistan’a uçan yöneticiler Umut Güner ve Şafakmahmutyazıcıoğlu’nun burada Vida’ya Beşiktaş forması giydirdikleri belirtildi. Öte yandan Vida ile 4.5 yıllık anlaşan ve her sezon için 3 milyon Euro verecek olan Siyah-Beyazlılar’ın oyuncuya imza parası için 1,5 milyon Euro, bunun yanında da 1,2 milyon Euro da menajer parası ödeyeceği öğrenildi.

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