SPOR

Arda Turan Beşiktaş'ın kararını bekliyor

6 saat önce

Arda Turan'ın yeni adresi Beşiktaş olabilir. Siyah-beyazlı yönetimin transfere onay vermesi halinde 30 yaşındaki oyuncu kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek.

Arda Turan Beşiktaş'ın kararını bekliyor
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Beşiktaş ile Arda Turan arasında bir süredir devam eden görüşmelerde sona yaklaşılıyor.Barcelona'dan ayrılacak olan milli futbolcu, menajeri Ahmet Bulut aracılığı ile siyah- beyazlılarla yaklaşık 1 ay önce temasa geçti. Durumu değerlendiren Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in ve camianın kararına göre somut adımları atacak.

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Arda'nın bu sezon Barcelona'da maç oynamaması ve son dönemde milli takımda yaşadığı sorunlar Güneş'i düşündürüyor. Ayrıca hücumun kanatlarında görev yapan Arda'nın pozisyonunda Babel, Quaresma ve Lens gibi oyuncuların olması, 30 yaşındaki oyuncunun yedek kalmasına neden olabilir. Bu durumun takım içi dengeleri bozma ihtimali deneyimli çalıştırıcının aklındaki soru işaretlerini arttırıyor.

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Galatasaray alt yapısından yetişen milli futbolcunun, siyah-beyazlı camia ve taraftarlar arasında yaratacağı etki de tam olarak kestirilemiyor. Bu konudaki farklı görüşler transferin olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir.

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Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen Arda, yönetiminin kararını bekliyor. Tarafların anlaşması halinde 30 yaşındaki oyuncu ilk aşamada sezon sonuna kadar kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyecek. (NTV SPOR)

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