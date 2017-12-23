Fabri: Acı verici bir mağlubiyet

İşte Fabri'nin maç sonundaki sözleri: "Bizim için acı verici bir mağlubiyet. Üstekilerle puan farkını kapatmak onları sıkıştırmak istiyorduk ama maalesef olmadı. İlk golde hatam vardı, elimden kaçırdım. Maç boyunca elimden geleni yapmaya çalıştım. Sivasspor takımını da tebrik etmek lazım. İyi oyunculara sahipler, oynaması zor bir takım."

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