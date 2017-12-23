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Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş tacize uğramış!

8 saat önce

NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen, ligin Beşiktaş'ın deplasmanda 2-1 yenildiği Sivasspor maçı sonrası Şenol Güneş'in tacize uğradığı iddiasını ortaya attı.

Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş tacize uğramış!
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İşte Rıdvan Dilmen'in devre arası ve maç sonu açıklamaları...

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"Bundan 5 yıl önce olmuş olsa hava şartlarının maçı etkileyeceğini söylerdim. Bugün saha ısıtmalı ve böyle bir oyun bekliyordum. Piero ile belli olacak Pepe'nin golü...

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Bir anda 30 saniyede her şey değişti. Maçın başından sonuna kadar Beşiktaş, geçen hafta olan orta sahayı bozmadan ve devam eden bir Beşiktaş gördüm.

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Gol atmasa da Negredo'nun çok etkili olduğunu gördüm. Ben penaltı tarafındayım. İsveçli oyuncu giderken 'Penaltı' dedim. Talisca, penaltı almayı kafasına koydu.

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Bu pozisyonların tersinde verilmezdi. Üç büyüklere bu penaltıyı çalmazlardı. Giderken temkinli gitmedi ve duramadı. Yorumlara göre de yüzde 50-50 olacak. Ben sporcu gözüyle penaltı diyorum.

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İyi bir maç oluyor. Beşiktaş gol atar ama Sivas'ı bilmiyorum. Sivas'ın puan alması için gol atması lazım. Gol de yetmeyebilir. Gökhan Gönül ilk 25 dakikada inanılmaz kötü oynadı.

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İyi bir maç izliyoruz. Şenol Hoca'nın belli ve enteresan kararları var. Hoca yine Negredo'yu oynatıyor. Babel ile Quaresma'nın yerini değiştirmesi doğru olmadı."

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MAÇ SONU | "70. dakikadan sonra Beşiktaş’ın garip bir şekilde çözüldüğünü gördüm. Uzatmaları da anlamış değilim. Devre arası ne oldu bilmiyorum.

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Oyuna baktığımız zaman konsantrasyon anlamında en yüksek isim Negredo’ydu. Cenk’i alabilirsin ama Negredo’yu alarak değil.

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Pepe’nin pozisyonu da herkese göre tartışmalı. Bana göre penaltı olan bir pozisyon. Talisca’nın istediğini verdi ve penaltı oldu. Bu tartışmalı değil, penaltı olarak nitelendiriyorum.

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Negredo’dan ortaya çıkar. Tolgay’ın çok iyi giderken kaybolması, Oğuzhan’ın aynı şekilde. Bunun saha içi ve antrenmanla alakası yok. Beşiktaşlılar en büyük kötülüğü kendilerine yapmasınlar.

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Benim tanıdığım Şenol Güneş, Porto’da 5 forvetle oynadı. Dış etkenler oyuncuların kafalarını karıştırdı.

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200 kmlik araba canı istediği zaman bazen 200 yaptılar, bazen de 140 ile gidiyor. Bugün 140 ile giden bir araba gibiydi.

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Hemen hemen aynı kadro, zaafiyet yok. Bu takım geçen senenin 8 puan gerisinde. Bu takım 21 puan kaybedemez, böyle bir hakkı yok.

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TFF, Şenol Hoca ile görüşme yaptıklarında her şeyi alt üst etti. Hoca orada bir dağıldı. Şenol Güneş’in 4 maçlığına iki takımı çalıştırma yeteneği yok mu?

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Lucescu niye daha fazla süre için geldi? Bana, sana acayip bir teklif geldi diyelim. Kafan karışır tabi. 'Aslında almaya niyetleri yoktu bana teklif yaptılar' dedi.

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Şenol Güneş olduğu için bu teklifi götürmek zorundaydılar. Bir taş ile kaç kuş vurdular? Bu güçlerin ellerini Beşiktaş’ın üzerinden çekmesi gerekiyor.

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Türk futbolunu benden iyi bilen yok. Gözlemlerim var, söylüyorum, Şenol Güneş'i yedirmeyin, ye-dir-me-yin.

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Şenol hoca Kayseri'de hakikaten tacize uğramış, görüntüleri gördüm. Maçtan sonra Şenol hocanın 'ne yapalım' diye enteresan bir cümlesi var. Hocanın kafasını karıştırmayın.

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Beşiktaşlılar Şenol Güneş'in malzeme yapılmasına müsaade etmesin. İş sanki teknik adam oyuncu problemine doğru götürülmeye çalışılıyor.

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Favori olan Bayern Münih, Beşiktaş'ı bir elerse, döner bakarlar, haydaaaa, Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsin. Güzelim takımı yerle bir etmesin kimse. Bulaşmayın, yıkmayın.

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Beşiktaş’ı saha dışı ile yıkmasınlar. Beşiktaş, Bayern Münih’e elenirse bir bakarsın Şampiyonlar Ligi’ne gidememiş kimse.

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Beşiktaş gururumuz falan yalandır, Türk futbolu aynı çemberde dönmektedir.

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Vida çok iyi bir oyuncu, parlak bir oyuncu. Arda’nın da Galatasaray’ın gündeminde olmadığını gördük. Arda, gelirse Galatasaray’a gelmeli.

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Beşiktaş’ta giden isimler yoksa çok gerekli değil, ama Talisca gibi oyuncu giderse Arda müthiş iş yapar.

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Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş tacize uğramış

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Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş tacize uğramış

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Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş tacize uğramış

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Beşiktaş
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