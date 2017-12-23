Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş tacize uğramış!

1 / 28 İşte Rıdvan Dilmen'in devre arası ve maç sonu açıklamaları...



2 / 28 "Bundan 5 yıl önce olmuş olsa hava şartlarının maçı etkileyeceğini söylerdim. Bugün saha ısıtmalı ve böyle bir oyun bekliyordum. Piero ile belli olacak Pepe'nin golü...



3 / 28 Bir anda 30 saniyede her şey değişti. Maçın başından sonuna kadar Beşiktaş, geçen hafta olan orta sahayı bozmadan ve devam eden bir Beşiktaş gördüm.



4 / 28 Gol atmasa da Negredo'nun çok etkili olduğunu gördüm. Ben penaltı tarafındayım. İsveçli oyuncu giderken 'Penaltı' dedim. Talisca, penaltı almayı kafasına koydu.



5 / 28 Bu pozisyonların tersinde verilmezdi. Üç büyüklere bu penaltıyı çalmazlardı. Giderken temkinli gitmedi ve duramadı. Yorumlara göre de yüzde 50-50 olacak. Ben sporcu gözüyle penaltı diyorum.



6 / 28 İyi bir maç oluyor. Beşiktaş gol atar ama Sivas'ı bilmiyorum. Sivas'ın puan alması için gol atması lazım. Gol de yetmeyebilir. Gökhan Gönül ilk 25 dakikada inanılmaz kötü oynadı.



7 / 28 İyi bir maç izliyoruz. Şenol Hoca'nın belli ve enteresan kararları var. Hoca yine Negredo'yu oynatıyor. Babel ile Quaresma'nın yerini değiştirmesi doğru olmadı."



8 / 28 MAÇ SONU | "70. dakikadan sonra Beşiktaş’ın garip bir şekilde çözüldüğünü gördüm. Uzatmaları da anlamış değilim. Devre arası ne oldu bilmiyorum.



9 / 28 Oyuna baktığımız zaman konsantrasyon anlamında en yüksek isim Negredo’ydu. Cenk’i alabilirsin ama Negredo’yu alarak değil.



10 / 28 Pepe’nin pozisyonu da herkese göre tartışmalı. Bana göre penaltı olan bir pozisyon. Talisca’nın istediğini verdi ve penaltı oldu. Bu tartışmalı değil, penaltı olarak nitelendiriyorum.



11 / 28 Negredo’dan ortaya çıkar. Tolgay’ın çok iyi giderken kaybolması, Oğuzhan’ın aynı şekilde. Bunun saha içi ve antrenmanla alakası yok. Beşiktaşlılar en büyük kötülüğü kendilerine yapmasınlar.



12 / 28 Benim tanıdığım Şenol Güneş, Porto’da 5 forvetle oynadı. Dış etkenler oyuncuların kafalarını karıştırdı.



13 / 28 200 kmlik araba canı istediği zaman bazen 200 yaptılar, bazen de 140 ile gidiyor. Bugün 140 ile giden bir araba gibiydi.



14 / 28 Hemen hemen aynı kadro, zaafiyet yok. Bu takım geçen senenin 8 puan gerisinde. Bu takım 21 puan kaybedemez, böyle bir hakkı yok.



15 / 28 TFF, Şenol Hoca ile görüşme yaptıklarında her şeyi alt üst etti. Hoca orada bir dağıldı. Şenol Güneş’in 4 maçlığına iki takımı çalıştırma yeteneği yok mu?



16 / 28 Lucescu niye daha fazla süre için geldi? Bana, sana acayip bir teklif geldi diyelim. Kafan karışır tabi. 'Aslında almaya niyetleri yoktu bana teklif yaptılar' dedi.



17 / 28 Şenol Güneş olduğu için bu teklifi götürmek zorundaydılar. Bir taş ile kaç kuş vurdular? Bu güçlerin ellerini Beşiktaş’ın üzerinden çekmesi gerekiyor.



18 / 28 Türk futbolunu benden iyi bilen yok. Gözlemlerim var, söylüyorum, Şenol Güneş'i yedirmeyin, ye-dir-me-yin.



19 / 28 Şenol hoca Kayseri'de hakikaten tacize uğramış, görüntüleri gördüm. Maçtan sonra Şenol hocanın 'ne yapalım' diye enteresan bir cümlesi var. Hocanın kafasını karıştırmayın.



20 / 28 Beşiktaşlılar Şenol Güneş'in malzeme yapılmasına müsaade etmesin. İş sanki teknik adam oyuncu problemine doğru götürülmeye çalışılıyor.



21 / 28 Favori olan Bayern Münih, Beşiktaş'ı bir elerse, döner bakarlar, haydaaaa, Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsin. Güzelim takımı yerle bir etmesin kimse. Bulaşmayın, yıkmayın.



22 / 28 Beşiktaş’ı saha dışı ile yıkmasınlar. Beşiktaş, Bayern Münih’e elenirse bir bakarsın Şampiyonlar Ligi’ne gidememiş kimse.



23 / 28 Beşiktaş gururumuz falan yalandır, Türk futbolu aynı çemberde dönmektedir.



24 / 28 Vida çok iyi bir oyuncu, parlak bir oyuncu. Arda’nın da Galatasaray’ın gündeminde olmadığını gördük. Arda, gelirse Galatasaray’a gelmeli.



25 / 28 Beşiktaş’ta giden isimler yoksa çok gerekli değil, ama Talisca gibi oyuncu giderse Arda müthiş iş yapar.



26 / 28 Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş tacize uğramış



27 / 28 Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş tacize uğramış

