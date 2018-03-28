Galatasaray Kadınlar EuroCup finaline yükseldi!

EuroCup yarı finalinde Perfumerias Avenida'yı ilk maçta 7 sayı farkla yenen Galatasaray, ikinci maçı 57-55 kaybetmesine rağmen İspanyol ekibini geçerek finale çıktı.



Bu sonuçla birlikte Galatasaray, EuroCup Women yarı finalinde Reyer Venezia’yı eleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi ile finalde karşı karşıya gelecek. Finalde ilk maç 11 Nisan Çarşamba günü Ahmet Cömert Spor Salonu’nda, rövanş maçı ise 18 Nisan Çarşamba günü Antakya Spor Salonu’nda oynanacak.



Galatasaray karşılaşmaya Işıl Alben – Olivia Epoupa – Kaela Davis – Jelena Dubljevic – Gintare Petronyte beşiyle başladı.



Karşılaşma ev sahibi ekibin etkili taraftar desteğiyle başlarken üç dakika sonunda Dubljevic – Petronyte ikilisiyle skor bulan Galatasaray durumu 4-4’e getirdi. Avenida dış atışlarda düşük yüzdeyle oynasa da pota altından bulduğu basketlerle beşinci dakikayı 10-8 önde geçti. Sarı-kırmızılılar bu bölümlerde skor üretmekte zorlanınca molaya girildi (12-8). Moladan serbest atış çizgisinde Allie Quigley ile tek sayı bulan Galatasaray bu çeyrekte başka sayı bulamadı ve Avenida hücumlarını durdurmakta zorlanınca ilk 10 dakikayı 17-9 geride kapattı.



İkinci çeyrekte ilk sayılar Petronyte ile gelirken savunmada agresifleşen Galatasaray Epoupa ile bir basket daha bulunca Perfumerias Avenida molaya gitti (17-13). Mola dönüşünde ev sahibi ekip 6-2’lik seri bularak farkı yeniden açınca bu kez koç Marina Maljkovic molasına başvurdu (23-15). Molanın ardından önce Quigley ile üç sayı, ardından Petronyte ile iki sayılık basket üreten Galatasaray farkı kapamasını bildi: 23-20. Bu bölümlerde rakibinin baskısını kıran ve hücumda istediklerini yapan sarı-kırmızılılar çeyreğin son dört dakikasına 25-22 geride girdi. Son dört dakika içinde Dominguez Silvia ve Givens Krisi ikilisiyle üst üste basketler bulan Avenida çeyreğin bitimine bir dakika kala durumu 31-22’ye getirdi. Çeyreğin son basketi ise Allie Qugiley ile gelirken Perfumerias Avenida soyunma odasına 31-26 önde girdi.



İlk yarı sonunda Allie Quigley 10 sayı üreterek çift hanelere çıkan maçtaki ilk isim oldu. Bunun yanı sıra Petronyte 6, Epoupa ve Dubljevic ise 4’er sayı üretti. Ribaundlarda Perfumerias Avenida’nın 20/19 üstünlüğü bulunurken asist alanında ise Galatasaray'ın 3/7 üstünlüğü vardı.



Sarı-kırmızılılar ikinci yarıya daha diri ve daha etkili giren taraf oldu. İlk bölümlerde karşılıklı sayılar gelirken hücumda daha verimli oynayan ve savunmasını agresifleştiren Galatasaray'da Petronyte ve Quigley üst üste sayılar bularak farkı azalttı. Çeyrekte 04:37 oynanırken Olivia Epoupa’dan gelen üç sayılık basketle skor 37’de eşitlendi. Bu bölümler başa baş mücadeleye sahne oldu. Tribün desteğini iyiden iyiye arkasına alan ev sahibi ekip savunmasını sıkı tutsa da sahnede Allie Quigley vardı. Üst üste iki hücumdan sayı çıkaran Amerikalı guard bunun üzerine bir de üç sayılık isabet bulunca Galatasaray'ı 41-44 öne geçirdi. Çeyreğin son anlarında gelen top kaybını Moss D’Andra ile iyi değerlendiren Avenida skoru 45-44’e getirdi. Bu, aynı zamanda çeyreğin son basketi oldu.



Ev sahibi ekibi taraftarın desteğini arkasına alarak dördüncü çeyreğe 5-0’lık seriyle başlayınca koç Marina Maljkovic karşılaşmanın bitimine 07:43 kala molasına başvurdu (50-44). Mola dönüşünde rakibin serisini Jelena Dubljevic bozdu: 50-46. Karşılıklı sayıların geldiği beş dakikanın ardından Işıl ve Quigley ile üst üste skor üreten sarı-kırmızılılar farkı 1 sayıya kadar indirmeyi başardı: 52-51. Avenida tarafında Dominguez Silvia bitime dört dakika kala kritik bir üç sayılık basket bulunca skor 55-51’e geldi. Son bölümlerde iki ekip de skor üretmekte zorlanırken iki dakikalık dilime 57-51 Avenida’nın üstünlüğüyle girildi. Petronyte serbest atış çizgisinden ikide bir ile dönerken durum 57-52’ye geldi. Bitime 01:04 kala Avenida tarafı mola isterken mola dönüşünde Petronyte ve Dubljevic üst üste çizgiye geldi. Serbest atışlarda birer sayı çıkaran Galatasaray rakibinin geri dönüşüne izin vermedi ve mücadeleden 57-55’lik skorla mağlup ayrılarak istediği skoru elde etti.



Karşılaşmada Galatasaray'ın en skorer ismi, kaydettiği 24 sayıyla Allie Quigley olurken Gintare Petronyte 12, Olivia Epoupa 9, Jelena Dubljevic 6, Işıl Alben ve Ewelina Kobryn 2’şer sayıyla oynadı.



Çeyrek skorları:



1. Çeyrek: 17-9

2. Çeyrek: 14-17 (31-26)

3. Çeyrek: 14-18 (45-44)

4. Çeyrek: 12-11 (57-55)

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