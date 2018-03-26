Fenerbahçe Aerial Powers ve Lynetta Kizer ile yollarını ayırdı
26 Mart 2018 | 11:30
Fenerbahçe Kulübü, Aerial Powers ve Lynetta Kizer ile yollarını ayırdı.
Resmi açıklama şöyle;
"Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın oyuncuları Aerial Powers ve Lynetta Kizer ile kulübümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Aerial Powers ve Lynetta Kizer’a takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
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