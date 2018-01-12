Fenerbahçe Lynetta Kizer'i transfer ediyor
12 Ocak 2018 | 11:43
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, eski Galatasaraylı Lynetta Kizer'i kadrosuna katmak üzere. Euroleague şampiyonu olmak isteyen Fenerbahçe, Kizer'e imza attıracak.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde bu sezon kupayı kaldırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı.
İlk olarak İtalyan combo guard Giorgia Sottana ile anlaşan sarı-lacivertliler pivot pozisyonu için de sürpriz bir isim olarak Lynetta Kizer'i renklerine bağlıyor.
1.93'lük ABD'li pivot bilindiği gibi 2015-16 sezonunda Galatasaray ile anlaşmış ancak AB pasaportunun TBF yönetmeliklerine aykırı olduğu gerekçesiyle, Fenerbahçe'nin itirazı üzerine ayrılmak zorunda kalmıştı.
Üstelik Kizer'in oynadığı derbiyi de Galatasaray kazanmış ancak sarı-lacivertliler hükmen galip ilan edilmişti.
(Sabah)
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