Fenerbahçe Lynetta Kizer'i transfer ediyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde bu sezon kupayı kaldırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı.



İlk olarak İtalyan combo guard Giorgia Sottana ile anlaşan sarı-lacivertliler pivot pozisyonu için de sürpriz bir isim olarak Lynetta Kizer'i renklerine bağlıyor.



1.93'lük ABD'li pivot bilindiği gibi 2015-16 sezonunda Galatasaray ile anlaşmış ancak AB pasaportunun TBF yönetmeliklerine aykırı olduğu gerekçesiyle, Fenerbahçe'nin itirazı üzerine ayrılmak zorunda kalmıştı.



Üstelik Kizer'in oynadığı derbiyi de Galatasaray kazanmış ancak sarı-lacivertliler hükmen galip ilan edilmişti.

(Sabah)

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