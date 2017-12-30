Galatasaray 67 - 79 Fenerbahçe

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan derbiye etkili başlayan sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 19-13 önde geçti. 2'nci periyotta rakip potaya tam 33 sayı gönderen Fenerbahçe, farkı 21'e yükseltti ve devreye 52-31 önde girdi.

3'üncü periyotta farkı indiren Galatasaray, 17-11'lik çeyrek skoru yakalasa da Fenerbahçe periyodu 63-48 önde kapattı. Ev sahibi ekip son çeyrekte farkı tek haneye indirse de, yeniden vites artıran Fenerbahçe farkı açtı ve parkeden 79-67 galip ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki 11'inci galibiyetine uzanırken, Galatasaray 6'ncı mağlubiyetini aldı.



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan diğer maçlarda ise sonuçlar şu şekilde:



Hatay BŞB - Beşiktaş: 74-71

Botaş - İstanbul Üniversitesi: 66-50

Samsun Canik Belediye - Mersin BŞB: 70-76

Çukurova Basketbol - Bornova Beckerspor: 145-41

AGÜ Spor - OGM Orman Gençlik: 56-70

Yakın Doğu Üniversitesi - Adana ASKİ: 84-69

