Galatasaray yerli kontenjanı dolu olmasına rağmen Tuğba Taşçı ile sözleşme imzaladı

Sarı-Kırmızılılar, takımdaki 10 kişilik yerli oyuncu kontenjanı dolu olmasına rağmen mersin Büyükşehir Belediye'den Tuğba Taşçı ile sözleşme imzaladı.



Galatasaray'da basketboldan sorumlu yönetici Can Topsakal ve genel menajer Ömer Yalçınkaya'nın yerli lisans kontenjanının dolduğundan haberdar olmaması kafaları karıştırırken, bu nedenle 15 gün önce takıma katılan 33 yaşındaki guarda lisans çıkartılamadı.



Deneyimli oyuncu sadece idmanlarda yer alabiliyor. Cimbom, bu durumun devam etmesi halinde oynatamamasına rağmen Tuğba Taşçı'ya sezon sonuna kadar 120 bin lira ödeyecek.



Olayın ortaya çıkmasının ardından G.Saray'da kadrodaki yerli bir oyuncunun başka bir takıma kiralanması gündeme geldi.



Sarı-Kırmızılılar'da altyapıdan yetişen 18 yaşındaki guard yağmur Kübra Taşar'ın kiralanması, ardından Tuğba Taşçı'ya lisans çıkarılması düşünüldü.



Ancak genç oyuncunun ailesi, kızlarının İstanbul dışındaki başka bir takımda oynamasını istememesi nedeniyle kiralamaya onay vermedi.



Bu yanıt sonrasında Cimbom'un nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.



MERSİN DE ETKİLENDİ



Mersin Büyükşehir Belediye, Tuğba Taşçı'nın Galatasaray'a gönderilmesinin ardından Gülşah Duman'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başlamıştı.



Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın Tuğba Taşçı'yla sözleşme imzalamasına karşın lisans çıkartamaması nedeniyle Mersin BŞB de Gülşah Duman'ı henüz takımına katamadı.



LYNETTA KIZER KRİZİ ÇOK KONUŞULMUŞTU



Tuğba Taşçı'ya lisan çıkartamayan Galatasaray'da yönetimsel anlamda daha önce de sorunlar yaşanmıştı.



Sarı-Kırmızılılar, 2015'te Fenerbahçe derbisinde Lynetta Kizer'in mevzuata aykırı olarak oynatılması nedeniyle hükmen yenik sayılmıştı.



Aslan, o dönem ABD'li oyuncu için TBF'den iki farklı lisans alırken, 'bir sezonda sadece bir ülke vatandaşı olarak lisans alınabilir' kuralını ihlal etmişti.



2009'da ise G.Saray'ın cezalı oyuncusu Cemal Nalga'yı hazırlık maçlarında Tufan Ersöz'ün formasıyla oynattığı ortaya çıkmıştı.



TBF: OYUNCUYLA ÇÖZÜN



Galatasaray, Kübra Taşar'ın ailesinin kiralamaya onay vermemesi sonrasında TBF'ye başvurarak kendilerine kolaylık yapılmasını istedi.



Ancak TBF, "Oyuncuyla çözmeniz gerekiyor. Sözleşme feshedilmeden işlem yapamayız. 10 Türk oyuncudan biri sözleşmeden çıkarsa yardımcı oluruz" yanıtını verdi.

(A Spor)