Fenerbahçe'de büyük sürpriz

Kanarya'da taraftarların en sevdiği isimlerden olan Birleşik Amerikalı oyuncunun son dönemde gerek takım arkadaşları ve gerekse teknik kadrodaki isimlerle yaptığı görüşmelerde geri dönüş için nabız yokladığı ve "Kariyerimin en güzel günlerini Fenerbahçe'de geçirdim.

Ekpe Udoh Fenerbahçe'ye geri dönüyor

1 / 4 Eğer bana ihtiyaç varsa Fenerbahçe'ye seve seve dönebilirim" dediği ifade edildi.

2 / 4 Bilindiği gibi Udoh, hem Türkiye Ligi hem de Euroleague'de şampiyonlukla noktalanan sezonun ardından ABD'nin yolunu tutmuş ve Utah Jazz ile 2 yıllığına toplam 6,5 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı.

3 / 4 Fenerbahçe ile geçirdiği 2 sezonda büyük başarılara imza atan Ekpe Udoh, geçen sezon normal sezondaki 31 maçta 12,1 sayı, 7,8 ribaund, 2,2 asist ve 2,2 blok ortalamaları tutturmuş, Final Four'da ise Olympiakos ile oynadıkları finalde 10 sayı, 9 ribaund, 4 asist, 5 blokla müthiş bir maç çıkarmıştı.