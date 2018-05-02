Fenerbahçe'de büyük sürpriz

Kanarya'da taraftarların en sevdiği isimlerden olan Birleşik Amerikalı oyuncunun son dönemde gerek takım arkadaşları ve gerekse teknik kadrodaki isimlerle yaptığı görüşmelerde geri dönüş için nabız yokladığı ve "Kariyerimin en güzel günlerini Fenerbahçe'de geçirdim.
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