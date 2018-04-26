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Fenerbahçe Final Four'da!

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 26.04.2018 23:55 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi Play-off serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Doğuş deplasmanda İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımını 83-92 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi. Fenerbahçe bu sonuçla üst üste 4'üncü kez adını Final-Four'a yazdırdı.

Fenerbahçe Final Four'da!

Fenerbahçe'nin Final Four'daki rakibi Litvanya ekibi Zalgiris oldu.

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
THY Euroleague Fenerbahçe Doğuş final four zalgiris

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