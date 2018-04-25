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Real Madrid 81 - 74 Panathinaikos Superfoods

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 25.04.2018 22:09 | Son Güncelleme

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid, sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını 81-74 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Real Madrid 81 - 74 Panathinaikos Superfoods

Wizink Center'da oynanan ve ilk çeyreği 17-17 eşitlikle tamamlanan maçta ev sahibi ekip, devreye 40-34 önde girdi.

Üçüncü çeyreği de 57-53 üstün bitiren Real Madrid, karşılaşmayı 81-74 kazanarak seride 2-1 öne geçmeyi başardı.

Real Madrid'de Jaycee Carroll 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Rudy Fernandez 9 sayı üretti.

Konuk takımda ise Nick Calathes 26, James Gist 15, Mike James de 14 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Serinin dördüncü maçı, Real Madrid'in ev sahipliğinde 27 Nisan Cuma günü oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid Panathinaikos Superfoods Euroleague

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