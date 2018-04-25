SASKI BASKONIA 88 - 83 FENERBAHÇE DOĞUŞ
SALON: Fernando Buesa
HAKEMLER: Sreten Radovic, Sasa Pukl, Olegs Latisevs
BASKONIA: Vildoza 4, Timma 8, Voigtmann 12, Huertas 11, Beaubois 21, Janning 10, Diop, Granger, Poirier 12, Shengelia 10, Garino
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 1, Melli 7, Wanamaker 5, Sloukas 14, Nunnally 2, Guduric 12, Vesely 17, Kalinic 2, Muhammed 8, Ahmet 2, Datome 13
1. PERİYOT: 19-20
İLK YARI: 47-38
3. PERİYOT: 67-66
Poirier ve Beaubois'in sayılarına Ali Muhammed'in üç sayılık basketleriyle karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, ilk üç dakikayı 6-5 önde geçti. Sarı-lacivertliler, 18-10 geriye düştükleri periyotta Sloukas, Melli ve Guduric'in basketleriyle 8 sayılık seri bularak eşitliği yakalarken, ilk periyodu da 20-19 önde kapadı.
Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte ev sahibi ekip, 15. dakika içinde farkı 5 sayıya çıkardı: 29-24. Periyodun kalan bölümünde sadece Sloukas, Wanamaker ve Datome'den skor bulan Fenerbahçe Doğuş karşısında Baskonia, yakaladığı 10-0'lık seriyle skoru 47-35'e getirdi. İspanyol temsilcisi, soyunma odasına da 47-38 önde gitti.
İkinci yarıya Vesely'nin basketleriyle başlayan ve farkı 5 sayıya indiren (47-42) sarı-lacivertli takım, rakibinin serisine engel olamayınca fark, 25. dakika içinde yeniden çift haneli sayılara çıktı: 56-46. Sarı-lacivertli ekip, Guduric ve Vesely'nin sayılarıyla farkı azaltırken, Baskonia final periyoduna 67-66 önde girdi.
Son çeyreğin ilk beş dakikasında Fenerbahçe Doğuş'a sayı attırmayan ve farkı 16 sayıya çıkaran (82-66) Baskonia, karşılaşmayı 88-83 kazanarak seride durumu 2-1'e getirdi. Serinin dördüncü maçı, Baskonia'nın ev sahipliğinde 26 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Fenerbahçe'nin Sergej Milinkovic-Savic'i transfer etmediği ortaya çıktı!
Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
Cengiz Ünder'den Liverpool ve transfer açıklaması!
Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sezonu kapattı
Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!
Hasan Ali Kaldırım'dan 'muz' açıklaması
Sinan Gümüş'ten Galatasaray'a 4 yıllık imza
Altay'ın takım otobüsü alev alev yandı!
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!
Şenol Güneş patladı! 'Konuşmamamız salaklığımız değil'
UEFA'dan Galatasaray açıklaması!
Okuyucu Yorumları 0 yorum