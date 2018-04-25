SPOR

Saski Baskonia 88 - 83 Fenerbahçe Doğuş

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 25.04.2018 00:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 3. maçında Baskonia'ya deplasmanda 88-83 yenildi. Fenerbahçe Doğuş karşısında ilk galibiyetini alan Baskonia, seride durumu 2-1'e getirdi. Serinin 4. maçı, 26 Nisan Perşembe günü yine Fernando Buesa Arena'da oynanacak. Fenerbahçe Doğuş maçı kazanması halinde, Dörtlü Final'e yükselen taraf olacak.

Saski Baskonia 88 - 83 Fenerbahçe Doğuş

SASKI BASKONIA 88 - 83 FENERBAHÇE DOĞUŞ

SALON: Fernando Buesa
HAKEMLER: Sreten Radovic, Sasa Pukl, Olegs Latisevs

BASKONIA: Vildoza 4, Timma 8, Voigtmann 12, Huertas 11, Beaubois 21, Janning 10, Diop, Granger, Poirier 12, Shengelia 10, Garino
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 1, Melli 7, Wanamaker 5, Sloukas 14, Nunnally 2, Guduric 12, Vesely 17, Kalinic 2, Muhammed 8, Ahmet 2, Datome 13

1. PERİYOT: 19-20
İLK YARI: 47-38
3. PERİYOT: 67-66

Poirier ve Beaubois'in sayılarına Ali Muhammed'in üç sayılık basketleriyle karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, ilk üç dakikayı 6-5 önde geçti. Sarı-lacivertliler, 18-10 geriye düştükleri periyotta Sloukas, Melli ve Guduric'in basketleriyle 8 sayılık seri bularak eşitliği yakalarken, ilk periyodu da 20-19 önde kapadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte ev sahibi ekip, 15. dakika içinde farkı 5 sayıya çıkardı: 29-24. Periyodun kalan bölümünde sadece Sloukas, Wanamaker ve Datome'den skor bulan Fenerbahçe Doğuş karşısında Baskonia, yakaladığı 10-0'lık seriyle skoru 47-35'e getirdi. İspanyol temsilcisi, soyunma odasına da 47-38 önde gitti.

İkinci yarıya Vesely'nin basketleriyle başlayan ve farkı 5 sayıya indiren (47-42) sarı-lacivertli takım, rakibinin serisine engel olamayınca fark, 25. dakika içinde yeniden çift haneli sayılara çıktı: 56-46. Sarı-lacivertli ekip, Guduric ve Vesely'nin sayılarıyla farkı azaltırken, Baskonia final periyoduna 67-66 önde girdi.

Son çeyreğin ilk beş dakikasında Fenerbahçe Doğuş'a sayı attırmayan ve farkı 16 sayıya çıkaran (82-66) Baskonia, karşılaşmayı 88-83 kazanarak seride durumu 2-1'e getirdi. Serinin dördüncü maçı, Baskonia'nın ev sahipliğinde 26 Nisan Perşembe günü oynanacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Doğuş Saski Baskonia THY Euroleague

En Çok Okunan Haberler

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Rıdvan Dilmen: Başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır

Rıdvan Dilmen: Başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Galatasaray açıklaması!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Galatasaray açıklaması!

Panathinaikos, Avrupa kupalarından men edildi!

Panathinaikos, Avrupa kupalarından men edildi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saski Baskonia 88 - 83 Fenerbahçe Doğuş

Saski Baskonia 88 - 83 Fenerbahçe Doğuş

Fenerbahçe Doğuş 95 - 89 Baskonia

Fenerbahçe Doğuş 95 - 89 Baskonia

Fenerbahçe Doğuş 84 - 73 Baskonia

Fenerbahçe Doğuş 84 - 73 Baskonia

Fenerbahçe - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe Doğuş THY Euroleague maçı şifresiz izle)

Fenerbahçe - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe Doğuş THY Euroleague maçı şifresiz izle)

Ergin Ataman'dan çok konuşulacak açıklama

Ergin Ataman'dan çok konuşulacak açıklama

Euroleague'de takım sayısı 18'e çıkıyor

Euroleague'de takım sayısı 18'e çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.