SASKI BASKONIA 88 - 83 FENERBAHÇE DOĞUŞ

SALON: Fernando Buesa

HAKEMLER: Sreten Radovic, Sasa Pukl, Olegs Latisevs

BASKONIA: Vildoza 4, Timma 8, Voigtmann 12, Huertas 11, Beaubois 21, Janning 10, Diop, Granger, Poirier 12, Shengelia 10, Garino

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 1, Melli 7, Wanamaker 5, Sloukas 14, Nunnally 2, Guduric 12, Vesely 17, Kalinic 2, Muhammed 8, Ahmet 2, Datome 13

1. PERİYOT: 19-20

İLK YARI: 47-38

3. PERİYOT: 67-66

Poirier ve Beaubois'in sayılarına Ali Muhammed'in üç sayılık basketleriyle karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, ilk üç dakikayı 6-5 önde geçti. Sarı-lacivertliler, 18-10 geriye düştükleri periyotta Sloukas, Melli ve Guduric'in basketleriyle 8 sayılık seri bularak eşitliği yakalarken, ilk periyodu da 20-19 önde kapadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte ev sahibi ekip, 15. dakika içinde farkı 5 sayıya çıkardı: 29-24. Periyodun kalan bölümünde sadece Sloukas, Wanamaker ve Datome'den skor bulan Fenerbahçe Doğuş karşısında Baskonia, yakaladığı 10-0'lık seriyle skoru 47-35'e getirdi. İspanyol temsilcisi, soyunma odasına da 47-38 önde gitti.