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Fenerbahçe Doğuş 95 - 89 Baskonia

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 20.04.2018 23:00 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 95-89 yenerek 2-0 öne geçti.Serinin üçüncü maçı 24 Nisan Salı günü İspanya'da oynanacak. Sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanması durumunda adını üst üste 4. kez Dörtlü Final'e yazdıracak.

Fenerbahçe Doğuş 95 - 89 Baskonia

Karşılaşmaya hızlı bir giriş yapan ve 1,5 dakikada 6-0'lık seri yakalayan Baskonia, Fenerbahçe Doğuş'a molayı aldırdı. Fenerbahçe Doğuş, hücumda toparlanmasına rağmen savunmada rakibini durduramayınca ilk 5 dakikayı Baskonia 15-10 önde tamamladı. Boyalı alanı etkili kullanmaya başlayan Fenerbahçe Doğuş, 7. dakika içinde ilk kez öne geçti: 18-17. Çeyreğin sonunda farkı 8'e kadar (25-17) çıkaran Fenerbahçe Doğuş, ilk periyodu 25-23 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da skor bulmakta zorlanmadı ve 15. dakikayı Fenerbahçe Doğuş, 37-36 öne geçti. Hücumda tempoyu artıran sarı-lacivertliler, potaya giderek bulduğu sayılarla 18. dakikada 8 sayılık üstünlük yakaladı: 49-41. Fenerbahçe Doğuş, ilk yarıyı 53-49 önde tamamladı.

Üçüncü çeyreğe Shengelia ve Poirier'in pota altından bulduğu sayılarla başlayan Baskonia, 23. dakikada 57-56 öne geçti. Savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Doğuş, Kalinic'in etkili performansıyla 25. dakikayı 66-59 üstün bitirdi. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 71-68 öne girdi.

Yüksek tempoda başlayan son çeyrekte, üç sayı çizgisinin gerisinden oldukça etkili olan Fenerbahçe Doğuş, 35. dakika içinde 9 sayılık (84-75) üstünlük yakaladı. Son bölümde rahat bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, sahadan 95-89 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Elias Koromilas (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz)
Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 19, Nunnally 7, Kalinic 11, Vesely 16, Thompson 1, Melli 10, Sloukas 9, Guduric 6, Ahmet Düverioğlu 6, Datome 10
Baskonia: Beaubois 11, Huertas 5, Timma 11, Shengelia 12, Poirier 14, Vildoza 7, Voigtmann 11, Janning 17, Diop, Garino 1
1. Periyot: 25-23
Devre: 53-49
3. Periyot: 71-68
Beş faulle oyundan çıkan: 39.59 Shengelia (Baskonia)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Doğuş Baskonia THY Euroleague

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