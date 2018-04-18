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Fenerbahçe Doğuş 84 - 73 Baskonia

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 18.04.2018 22:16 | Son Güncelleme

THY Euroleague play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Baskonia'yı ağırladı. Maçın başından sonuna üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe Doğuş, sahadan 84-73 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Doğuş 84 - 73 Baskonia

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 82-73 yenerek 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 20 Nisan Cuma günü yine İstanbul'da oynanacak.

Karşılaşmaya hücumda iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker'in etkili oyunuyla ilk 4 dakika içinde 12-4'lük üstünlük yakaladı. Sert savunmasıyla İspanyol ekibine top kayıpları yaptıran Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği farkı çift hanelere çıkararak 21-11 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe pota altında Ahmet Düverioğlu'nun basketleriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 22. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 25-11. Hücumda dış şutlarda yüzdeli atışlarına devam eden Fenerbahçe Doğuş, Sloukas'ın asistleriyle etkili olduğu oyunda devrenin sonunda farkı 20'ye (43-23) kadar yükseltti. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 43-26 üstün gitti.

Baskonia, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez ilk yarıda 30 sayının altında kaldı. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda yaptığı savunmayla, normal sezonun en skorer 3. takımı olan İspanyol temsilcisini 26 sayıda tuttu.

Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı ve 25. dakika Fenerbahçe Doğuş'un 53-36'lık üstünlüğüyle geçildi. Dış şutlarda etkili olan Baskonia, 29. dakikada farkı 10 sayıya düşürdü: 60-50. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 65-52 üstün girdi.

Final periyoduna 6-0'lık seriyle iyi başlayan Baskonia, uzun bir aradan sonra 32. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 65-58. Savunmasını sertleştiren sarı-lacivertliler, son 3 dakikaya 75-66 önde girdi. Fenerbahçe Doğuş sahadan 82-73 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Carmelo Paternico (İtalya)
Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 16, Nunnaly 13, Kalinic 4, Thompson 4, Vesely 13, Melli 5, Sloukas 10, Guduric 5, Ahmet Düverioğlu 4, Datome 8
Baskonia: Huertas 6, Beaubois 13, Timma 5, Poirier 4, Voigtman 2, Vildoza 12, Janning 11, Diop 4, Shengelia 16, Garino
1. Periyot: 21-11
Devre: 43-26
3. Periyot: 65-52

MAÇTAN NOTLAR

Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı ağırlayan Fenerbahçe Doğuş'a taraftarı büyük bir destek verdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan zorlu maçın biletlerinin tamamını tüketti.

Salonu dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarına büyük destek verirken, tribünler de adeta sarı renge büründü.

Bogdanovic'e büyük ilgi

Fenerbahçe'nin geçen sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğunda büyük rol oynayan eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic, karşılaşmayı izlemek için salona geldi.

Sezon başında NBA takımlarından Sacramento Kings'e transfer olan Bogdanovic'e taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi. Sırp oyuncu, salonu dolaşarak taraftarı selamladı. Taraftarlar da uzun süren eski yıldızlarına tezahürat yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ozan Balaban da Bogdanovic'e, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde kazanılan şampiyonluğun temsili olan yüzüğü takdim etti.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da maçı sarı-lacivertlilerin kenar yönetiminin arkasından takip etti.

Tribünde büyük pankart

Fenerbahçeli taraftarlar tribünde büyük bir pankart açarak, takımlarının bu sezon da Dörtlü Final'e kalıp şampiyonluğa ulaşacağına vurgu yaptı.

Pota arkasında açılan pankartta Fenerbahçe'nin Madrid, Berlin ve İstanbul'da son 3 sezonda oynadığı Dörtlü Final organizasyonları hatırlatıldı. Bu sezon Belgrad'da Dörtlü Final'in yapılacağı hatırlatılan pankartın üzerindeki "Zafere giden yol 2" yazısı dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Doğuş Baskonia THY Euroleague

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Büyüksün FENERBAHÇE.
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