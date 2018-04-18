Fenerbahçe - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe Doğuş THY Euroleague maçı şifresiz izle)

Fenerbahçe Doğuş parkeye çıkıyor ve THY Avrupa Ligi'nde İspanyol Baskonia takımını ağırlıyor. THY Euroleague normal sezonunu 2. sırada bitiren Fenerbahçe, 7. sırada bitiren Baskonia ile eşleşmişti. Üç galibiyeti erişen takımın üst tura çıkacağı Fenerbahçe - Baskonia maçlarında ilk iki karşılaşma İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'ya karşı bu maçları alarak turda avantajlı bir duruma geçmek istiyor. Peki Peki Fenerbahçe - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz nasıl izlenir?
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında bugün sahasında İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak. Maçın hakemi, Sloven Sasa Pukl. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Doğuş - Baskonia maçı aynı zamanda Nesine.com'da şifresiz olarak yayınlanacak. Tek yapmanız gereken siteye üye girişi yapmak.
Sarı-lacivertliler, ligde normal sezonu 21 galibiyet, 9 mağlubiyetle 2. sırada tamamlamış ve 16 galibiyet, 14 mağlubiyetle 7. sırada yer alan Baskonia ile eşleşmişti. Üç galibiyete ulaşacak takımın 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmenin ilk 2 karşılaşması, Fenerbahçe Doğuş'un sahasında oynanacak. Serinin ikinci maçı, 20 Nisan Cuma günü saat 20.45'te başlayacak.
Fenerbahçe Doğuş - Baskonia maçı, sarı-lacivertlilerin başantrenörü Zeljko Obradovic için ayrı bir önemi var. Obradoviç, Fenerbahçe Doğuş'u bir kez daha Final Four'a çıkartabilirse, kariyerinde ilk kez çalıştırdığı bir takımı 4. kez dörtlü finale çıkarmış olacak. Obradoviç, daha önce çalıştırdığı Panathinaikos'u 1999-2002, Fenerbahçe'yi ise 2014-2017 yıllarında 3 sezon üst üste Dörtlü Final'e taşıdı..
OBRADOVIC'IN FINAL FOUR'DA 23. SEZONU
Avrupa Ligi'nde ilk kez 1991'de boy gösteren Obradoviç, bu kulvarda mücadele ettiği 22 sezonda ulaşılması güç bir başarı yakaladı. Bu organizasyonun en başarılı başantrenörü olan ve 9 kez kupa sevinci yaşayan Obradovic, 23. sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde 16 defa takımlarını Dörtlü Final'e taşıdı.
Obradovic, geride kalan 22 sezonluk Avrupa Ligi kariyerinde sadece 6 kez Dörtlü Final'de yer alamadı. Avrupa Ligi'nde en fazla Dörtlü Final heyecanı yaşayan çalıştırıcı unvanının da sahibi deneyimli başantrenör, şampiyonluklarının yanı sıra ikişer kez ikinci ve üçüncü, üç defa da dördüncü oldu.
Obradovic, Panathinaikos'la 8, Fenerbahçe'yle 3, Real Madrid'le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez Dörtlü Final'de yer aldı.
BU MAÇI YAYINLAYAN KANALLAR
Africa: FOX SPORTS 2
Italy: EUROSPORT PLAYER
Baltic: VIASAT SPORT BALTIC, VIAPLAY
Middle East: beIN 10 HD
Belgium: VOOsport World (BETV)
Romania: DIGI SPORT2
Bulgaria: MTEL SPORT 1 (Delayed)
Scandinavia and Baltics: VIASAT SPORT BALTIC, VIAPLAY
Czech Republic: O2 TV SPORT
Serbia: SPORTKLUB 3
France: SFR SPORT 3
Spain: MOVISTAR DEPORTES 1
Germany: TELEKOM SPORT TV1
Spain: ESPORT 3
Greece: NOVASPORTS 4HD
Turkey: beIN SPORTS HD 3
Hungary: DIGI SPORT 2 (Delayed)
United Kingdom -: EUROSPORT PLAYER
Iceland: SPORT TV
In Flight: SPORT 24
Israel: SPORT 5 LIVE
Internet: EUROLEAGUE.TV
Benzema'dan Valbuena açıklaması!
Gol attı diye bayıltana kadar dövdüler!
Dünya Kupası videosu yerine cinsel içerikli film yayınladılar!
Fatih Terim'den tarihi karar!
Ülkesinde bir televizyon programına konuk oldu
Fellaini Galatasaray geliyor iddiası
Beşiktaş Bernard'la anlaşma sağladı!
Giuliano'dan Talisca'ya olay gönderme!
Bruma'yı Inter istiyor!
Burak Yılmaz'ın kaza yaptığı sırada alkollü olmadığı ortaya çıktı
Arda Turan, Burak Yılmaz'ın Başakşehir'e transferi için devreye girdi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum