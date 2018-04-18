Fenerbahçe - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe Doğuş THY Euroleague maçı şifresiz izle)

Fenerbahçe Doğuş parkeye çıkıyor ve THY Avrupa Ligi'nde İspanyol Baskonia takımını ağırlıyor. THY Euroleague normal sezonunu 2. sırada bitiren Fenerbahçe, 7. sırada bitiren Baskonia ile eşleşmişti. Üç galibiyeti erişen takımın üst tura çıkacağı Fenerbahçe - Baskonia maçlarında ilk iki karşılaşma İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'ya karşı bu maçları alarak turda avantajlı bir duruma geçmek istiyor. Peki Peki Fenerbahçe - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz nasıl izlenir?

FENERBAHÇE - BASKONİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında bugün sahasında İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak. Maçın hakemi, Sloven Sasa Pukl. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Doğuş - Baskonia maçı aynı zamanda Nesine.com'da şifresiz olarak yayınlanacak. Tek yapmanız gereken siteye üye girişi yapmak.

Sarı-lacivertliler, ligde normal sezonu 21 galibiyet, 9 mağlubiyetle 2. sırada tamamlamış ve 16 galibiyet, 14 mağlubiyetle 7. sırada yer alan Baskonia ile eşleşmişti. Üç galibiyete ulaşacak takımın 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmenin ilk 2 karşılaşması, Fenerbahçe Doğuş'un sahasında oynanacak. Serinin ikinci maçı, 20 Nisan Cuma günü saat 20.45'te başlayacak.