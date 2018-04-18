Ergin Ataman'dan çok konuşulacak açıklama

Turkish Airlines EuroLeague'de play off heyecanı yaşanıyor. Play off dışında kalan takımların başantrenörleri de Play-Off serileri başlamadan önce tahminlerini paylaştılar.
İşte ünlü başantrenörlerin play off tahminleri:
Simone Pianigiani (Olimpia Milan)
CSKA Moskova - Khimki: 3-1
Fenerbahçe Doğuş - Baskonia: 3-2
Panathinaikos - Real Madrid: 3-2
Olympiacos - Zalgiris Kaunas: 3-1
Luca Banchi (Brose Bamberg)
CSKA Moskova - Khimki: 3-2
Fenerbahçe Doğuş - Baskonia: 3-1
Panathinaikos - Real Madrid: 2-3
Olympiacos - Zalgiris Kaunas: 3-0
Ergin Ataman (Anadolu Efes)
CSKA Moskova - Khimki: 3-0
Fenerbahçe Doğuş - Baskonia: 3-2
Panathinaikos - Real Madrid: 1-3
Olympiacos - Zalgiris Kaunas: 2-3
Joan Plaza (Unicaja Malaga)
CSKA Moskova - Khimki: 3-1
Fenerbahçe Doğuş - Baskonia: 3-2
Panathinaikos - Real Madrid: 2-3
Olympiacos - Zalgiris Kaunas: 1-3
Neven Spahija (Maccabi FOX Tel Aviv)
CSKA Moskova - Khimki: 3-1
Fenerbahçe Doğuş - Baskonia: 3-1
Panathinaikos - Real Madrid: 2-3
Olympiacos - Zalgiris Kaunas: 3-2
Txus Vidorreta (Valencia Basket)
CSKA Moskova - Khimki Moskova: 3-1
Fenerbahçe Doğuş - Baskonia: 3-2
Panathinaikos - Real Madrid: 1-3
Olympiacos - Zalgiris Kaunas: 1-3
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