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Ergin Ataman'dan çok konuşulacak açıklama

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 18.04.2018 07:49 | Son Güncelleme

Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off dışında kalan takımların koçları play off serileri başlamadan önce tahminlerini paylaştılar.

Ergin Ataman'dan çok konuşulacak açıklama

Turkish Airlines EuroLeague'de play off heyecanı yaşanıyor. Play off dışında kalan takımların başantrenörleri de Play-Off serileri başlamadan önce tahminlerini paylaştılar.

İşte ünlü başantrenörlerin play off tahminleri:

Simone Pianigiani (Olimpia Milan)

CSKA Moskova - Khimki: 3-1

Fenerbahçe Doğuş - Baskonia: 3-2

Panathinaikos - Real Madrid: 3-2

Olympiacos - Zalgiris Kaunas: 3-1

Luca Banchi (Brose Bamberg)

CSKA Moskova - Khimki: 3-2

Fenerbahçe Doğuş - Baskonia: 3-1

Panathinaikos - Real Madrid: 2-3

Olympiacos - Zalgiris Kaunas: 3-0

Ergin Ataman (Anadolu Efes)

CSKA Moskova - Khimki: 3-0

Fenerbahçe Doğuş - Baskonia: 3-2

Panathinaikos - Real Madrid: 1-3

Olympiacos - Zalgiris Kaunas: 2-3

Joan Plaza (Unicaja Malaga)

CSKA Moskova - Khimki: 3-1

Fenerbahçe Doğuş - Baskonia: 3-2

Panathinaikos - Real Madrid: 2-3

Olympiacos - Zalgiris Kaunas: 1-3

Neven Spahija (Maccabi FOX Tel Aviv)

CSKA Moskova - Khimki: 3-1

Fenerbahçe Doğuş - Baskonia: 3-1

Panathinaikos - Real Madrid: 2-3

Olympiacos - Zalgiris Kaunas: 3-2

Txus Vidorreta (Valencia Basket)

CSKA Moskova - Khimki Moskova: 3-1

Fenerbahçe Doğuş - Baskonia: 3-2

Panathinaikos - Real Madrid: 1-3

Olympiacos - Zalgiris Kaunas: 1-3

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Anahtar Kelimeler:
ergin ataman Fenerbahçe anadolu efes Euroleague

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