Euroleague'de takım sayısı 18'e çıkıyor
12 Nisan 2018 | 20:21
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası THY Euroleague'de takım sayısının, 2019-20 sezonunda 16'dan 18'e çıkacağı açıklandı.
THY Euroleague'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Jordi Bertomeu başkanlığında, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen Euroleague Ticari Varlıkları (ECA) İcra Kurulu toplantısı sona erdi.
Toplantıda, organizasyonda mücadele eden kulüp sayısının, 2019-20 sezonunda 16'dan 18'e yükseltilmesi kararlaştırıldı.
Bu doğrultuda, Almanya'nın Bayern Münih ve Fransa'nın ASVEL takımına, 2 yıllığına özel davetiye verildi.
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