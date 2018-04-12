Panathinaikos Euroleague'den çekildiğini açıkladı

Avrupa basketbolunun köklü kulüplerinden Panathinaikos, THY EuroLeague'den çekilme kararı aldı.



Yunan devinin başkanı Dimitris Giannakopoulos, artık FIBA organizasyonlarında mücadele edeceklerini duyurdu.



Instagram hesabında paylaşımlarda bulunan çılgın başkan, "Panathinaikos, basketbolun her zaman olması gerektiği yere geri dönüyor. Nokta! Sizi bitireceğiz. Panathinaikos artık burada oynamayacak" ifadelerini kullandı.



Bu yıl EuroLeague'de normal sezonu 4. sırada noktalayan Panathinaikos, Play-Off aşamasında İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşmişti.

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