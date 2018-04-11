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Obradovic: Sezonun en önemli bölümündeyiz

11 Nisan 2018 | 08:31

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en önemli bölümüne geldiklerini söyledi.

Obradovic: Sezonun en önemli bölümündeyiz

 

Obradovic, FB TV'deki röportajında, THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018  sezonu play-off çeyrek finalinde karşılaşacakları İspanya'nın Baskonia takımının  çok iyi bir ekip olduğunu belirterek, "Şu anda play-off turundayız, sezonun en  önemli bölümündeyiz. Baskonia sezona çok iyi başlamadı ama sezon içerisinde  toparlandılar ve şu an çok iyi durumda. Hiç şüphem yok ki taraftarlarımız bize  gereken desteği verecek. Biz de sahada kendimizi göstermeliyiz ve gerekeni  yapmalıyız." diye konuştu.
 
Baskonia'nın yaşadığı değişim konusunda bilgi sahibi olduğunu  vurgulayan Obradovic, "Yardımcılarım şu ana kadar bütün raporları hazırladı. Hem  hücumda hem de savunmada yenilikler var, bazı şeyleri değiştirdiler. Biz de ona  göre hazırlanıyoruz. En önemlisi maça çıktığımız zaman doğru reaksiyonu  göstermemiz." ifadelerini kullandı.
 
Kulüp olarak herkesin aynı yöne odaklandığını aktaran Obradovic,  "Sezon içerisinde çok kötü ve zor zamanlar olabiliyor ama bir arada olunca her  şeyin daha kolay olduğunu görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Yaklaşık 5 yıldır Fenerbahçe Doğuş'un başında olduğunu hatırlatan  deneyimli başantrenör, şunları kaydetti:
 
 "Şu an en çok mutlu olduğum noktalardan biri tüm Avrupa’nın  Fenerbahçe’nin çok iyi bir kulüp olduğunu anlaması ve bu seviyeyi korumamız. Ne  zaman Avrupa Ligi ile ilgili konuşsanız Fenerbahçe’den her zaman Avrupa’nın en  iyi takımlarından biri olarak söz edilir. Böyle düşünüyor olmalarının bizi daha  fazla motive etmesi gerekiyor."
 

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