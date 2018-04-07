Fenerbahçe - Baskonia maçlarının takvimi açıklandı

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, çeyrek finalde İspanya'nın Baskonia takımıyla karşılaşacak son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, ilk maçına 18 Nisan Çarşamba günü saat 20.15'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda çıkacak.



Play-off çeyrek final maçları, 17 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Üç galibiyete ulaşacak takımlar, 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yükselecek. İlk iki maç, normal sezonu üst sırada bitiren takımların sahasında yapılacak.



Diğer çeyrek finallerde ise CSKA Moskova-Khimki, Olympiakos-Zalgiris ve Panathinaikos Superfoods-Real Madrid karşılaşmaları oynanacak.





Fenerbahçe Doğuş'un play-off çeyrek finallerindeki maç programı (TSİ) şöyle:



18 Nisan Çarşamba:

20.15 Fenerbahçe Doğuş - Baskonia



20 Nisan Cuma:

20.45 Fenerbahçe Doğuş - Baskonia



24 Nisan Salı:

22.00 Baskonia - Fenerbahçe Doğuş



26 Nisan Perşembe:

22.00 Baskonia - Fenerbahçe Doğuş (Gerekmesi halinde)



1 Mayıs Salı: (Saati açıklanmadı)

Fenerbahçe Doğuş - Baskonia (Gerekmesi halinde)

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