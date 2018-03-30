Fenerbahçe Doğuş Euroleague normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele eden sarı-lacivertli ekip, 29. haftada dün deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibini 73-64 mağlup ederek 21 galibiyete ulaştı.



Fenerbahçe Doğuş'un ikincilik için yarıştığı Yunanistan'ın Olympiakos takımı, deplasmanda İspanya'nın Unicaja Malaga takımına 87-85 mağlup oldu. Bu skorla Olympiakos 19 galibiyette kaldı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertlilerin son hafta öncesi normal sezonu 2. sırada bitirmesi kesinleşti.



Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final turunda normal sezonu 7. sırada bitiren takımla eşleşecek.



Ligde Rusya temsilcisi CSKA Moskova, normal sezonu lider bitirmeyi daha önce garantilemişti.

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