Fenerbahçe Doğuş 79 - 81 CSKA Moskova

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya, Nando De Colo'nun son saniye basketiyle 81-79 yenildi.



Bu sonuçla 4 maçlık galibiyet serisi biten Fenerbahçe Doğuş, 8. yenilgisini aldı ve 3. sırada kaldı. Lider CSKA Moskova ise üst üste 4. toplamda ise 21. galibiyetini elde etti.



Karşılaşmaya Nunnaly ve Wanamaker'ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk 3 dakikayı 9-2 önde geçti ve CSKA Moskova'ya molayı aldırdı. Nunnaly'nin üst üste basketleriyle 7. dakika içinde farkı 8'e çıkaran (17-9) Fenerbahçe Doğuş'a CSKA Moskova, 11-0'lık seriyle karşılık verdi ve çeyreğin sonunda 20-17 öne geçti. CSKA Moskova ilk çeyreği 25-23 önde tamamlarken, Fenerbahçe Doğuş'ta Melli'nin son saniyede kendi yarı sahasından gönderdiği 3 sayılık basket taraftarlardan büyük alkış aldı.



İkinci çeyrekte Fenerbahçe Doğuş hücumda basit top kayıpları yaptı. Rodriguez'in etkili oyunuyla CSKA Moskova, 14. dakikada 8 sayılık üstünlük yakaladı: 26-34. Rus temsilcisi soyunma odasına 44-40 üstün gitti.



Üçüncü çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, 22. dakika içinde 46-44 öne geçti. Çeyreğin sonuna kadar üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 58-54 önde girdi.



Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Final periyoduna 7-0'lık seriyle başlayan CSKA Moskova, 32. dakikada 61-58'lik üstünlük yakaladı. Vesely'nin pota altındaki etkinliği ve arkadaşlarına yaptığı asistlerle Fenerbahçe Doğuş, 36. dakika içinde tekrar öne geçti: 68-67. Yaklaşık 1 dakikada 7-0'lık seri bulan CSKA Moskova, bitime 3,5 dakika kala 74-68 üstünlük kurdu. Higgins'i durdurmakta zorlanan Fenerbahçe Doğuş, son 38 saniyeye 79-77 geride girdi. Sarı-lacivertliler, Sloukas'ın serbest atıştan bulduğu sayılarla bitime 11 saniye kala maça eşitliği getirdi: 79-79. Fenerbahçe Doğuş, son topu kullanan De Colo'nun basketine engel olamadı ve CSKA Moskova sahadan 81-79 galip ayrıldı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Daniel Hirrezuelo (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Carmelo Paternico (İtalya)

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 11, Nunnaly 10, Kalinic 7, Thompson 4, Vesely 13, Melli 18, Sloukas 6, Datome 8, Guduric 2

CSKA Moskova: Rodriguez 10, Clyburn, Kurbanov 4, Vorontsevich 17, Hines 15, De Colo 13, Rudd, Antonov, Higgins 15, Hunter 7, Westermann

1. Periyot: 23-25

Devre: 40-44

3. Periyot: 58-54

Beş fauller oyundan çıkanlar: 33.14 Hunter (CSKA Moskova), 38.31 Vesely (Fenerbahçe Doğuş)



MAÇTAN NOTLAR



Fenerbahçe Doğuş ile Rus ekibi CSKA Moskova arasında oynanan THY Avrupa Ligi 26. hafta maçını sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza izledi.



Bir dizi etkinlik için İstanbul'da bulunan Alex, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelerek karşılaşmayı locadan takip etti.



Fenerbahçeli taraftarlar Alex'e büyük bir destek vererek, efsane futbolcu lehine tezahüratlar yaptı.



Fenerbahçe Kulübü de resmi twitter hesabından Alex'in salondaki fotoğrafını yayımlayarak, "Futbol takımımızın eski kaptanı Alex de Souza Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda." mesajını paylaştı.



Sahaya yabancı madde atan taraftara büyük tepki



Karşılaşmanın son bölümünde bir taraftar sahaya yabancı madde attı.



Fenerbahçeli taraftarlar, sahaya yabancı madde atan taraftara büyük tepki gösterdi. Sarı-lacivertli basketbolseverler, güvenlik görevlilerinden sahaya pet şişe atan kişinin salondan çıkarılması istedi. Bu taraftar da güvenlik güçleri tarafından salondan çıkarıldı.



Kapalı gişe



Fenerbahçe Doğuş-CSKA Moskova maçı kapalı gişe oynandı.



Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, bütün biletleri tüketerek tribünleri tamamen doldurdu.



Sarı-lacivertli kulüp de bütün koltuklara küçük Fenerbahçe bayrakları koydurttu. Taraftarların tezahüratlar eşliğinde bayrakları sallamasıyla salonda renkli görüntüler ortaya çıktı.



Aziz Yıldırım yalnız bırakmadı



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, zorlu maçta takımını yalnız bırakmadı.



Karşılaşmayı sarı-lacivertli takımın bençinin arkasında takip eden Yıldırım'a kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, asbaşkanlar Ozan Balaban, Ahmet Önder Fırat eşlik etti.



Hakem Javor'a tepki



Fenerbahçeli taraftarlar maçın hakemlerinden Damir Javor'a büyük tepki gösterdi.



Fenerbahçe'nin 2016 yılında Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında CSKA Moskova'ya uzatmalarda yenildiği maçlarda sarı-lacivertli takımın aleyhine verdiği kararlarla tepki çeken Sloven hakem, bu karşılaşmadan sonra ilk kez Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda görev aldı.



Sahaya çıktığı andan itibaren sarı-lacivertli taraftarlar Javor'u ıslıklarla protesto etti. Taraftarlar, Javor aleyhine de tezahüratlar yaparak tepkilerini ortaya koydu.



Janssen de salonda



Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Vincent Janssen, sarı-lacivertli basketbol takımına destek vermek için maçı salonda izledi.



Sakatlığı nedeniyle yarın Spor Toto Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Janssen, kampta olmadığı için Fenerbahçe Doğuş-CSKA Moskova maçını salondan takip edebildi.

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