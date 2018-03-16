Fenerbahçe Doğuş'u izleyen Alex de Souza'ya taraftarlardan büyük ilgi

Fenerbahçe Doğuş’un, CSKA Moskova’yı ağırladığı THY EuroLeague maçına sarı lacivertlilerin efsane eski futbolcusu Alex de Souza da geldi.



Maç başladıktan 3 dakika sonra salona gelen ve Samet Güzel’le birlikte Nesine.com locasına geçen Alex de Souza alkışlarla karşılandı.



Sarı lacivertli taraftarlar, locaya doğru dönerek uzun süre, “De Souza Alex” tezahüratı yaptılar.



Bu esnada locanın tam karşı tarafında Fenerbahçe bench’inin arkasında maçı yönetici Mahmut Uslu ile birlikte takip eden başkan Aziz Yıldırım’ın uzun süre tebessüm ettiği gözlendi.

Fenerbahçe Kulübü de resmi twitter hesabından Alex'in salondaki fotoğrafını yayımlayarak, "Futbol takımımızın eski kaptanı Alex de Souza Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda." mesajını paylaştı.