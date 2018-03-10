Fenerbahçe Doğuş play-off turuna yükselmeyi garantiledi
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 25. hafta sona erdi. Fenerbahçe Doğuş, play-off turuna yükselmeyi garantileyen üçüncü takım oldu.
THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibini 85-78 mağlup ederek play-off turuna yükselmeyi garantileyen üçüncü takım oldu. Bu sezon istediği sonuçları alamayan lig sonuncusu Anadolu Efes ise konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi FOX'a 94-81 mağlup oldu ve play-off'a kalma şansını yitirdi. Play-off turuna kalmayı Yunan ekibi Olympiakos ile daha önce garantileyen Rus temsilcisi CSKA Moskova ise ağırladığı İspanya'dan Unicaja Malaga'yı 101-76 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
26. haftanın programı
13 Mart Salı:
22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan - Real Madrid
15 Mart Perşembe:
20.45 Kızılyıldız MTS - Valencia
22.00 Brose Bamberg - Anadolu Efes
22.00 Olympiakos - Barcelona Lassa
22.05 Maccabi FOX - Khimki
22.45 Baskonia - Zalgiris
16 Mart Cuma:
20.45 Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova
23.00 Unicaja Malaga - Panathinaikos Superfoods