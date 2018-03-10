Fenerbahçe Doğuş play-off turuna yükselmeyi garantiledi

THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibini 85-78 mağlup ederek play-off turuna yükselmeyi garantileyen üçüncü takım oldu. Bu sezon istediği sonuçları alamayan lig sonuncusu Anadolu Efes ise konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi FOX'a 94-81 mağlup oldu ve play-off'a kalma şansını yitirdi. Play-off turuna kalmayı Yunan ekibi Olympiakos ile daha önce garantileyen Rus temsilcisi CSKA Moskova ise ağırladığı İspanya'dan Unicaja Malaga'yı 101-76 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.



26. haftanın programı

13 Mart Salı:



22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan - Real Madrid



15 Mart Perşembe:



20.45 Kızılyıldız MTS - Valencia



22.00 Brose Bamberg - Anadolu Efes



22.00 Olympiakos - Barcelona Lassa



22.05 Maccabi FOX - Khimki



22.45 Baskonia - Zalgiris



16 Mart Cuma:



20.45 Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova



23.00 Unicaja Malaga - Panathinaikos Superfoods