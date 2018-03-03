Real Madrid - Fenerbahçe maç özeti izle: Fenerbahçe, Real Madrid'i ezdi geçti: 86-83

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi 24. haftasında dün akşam Real Madrid ile deplasmanda karşılaştı. Maç öncesinde 16 galibiyet ve 7 mağlubiyetle geçen Fenerbahçe Doğuş, averajla üçüncü sırada yer alıyorken Real Madrid ise 14 galibiyet, 9 beraberlik ile 4. sırada yer alıyordu. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, Real Madrid'i 86-83 yenmeyi başardı. Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 41' yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu. Real Madrid ise 38 puanla 6. sıraya geriledi. İşte Real Madrid - Fenerbahçe maç özeti...

REAL MADRİD - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Turkish Airlines EuroLeague 24. hafta maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid’e konuk olan Fenerbahçe Doğuş, rakibini 83-86 yendi ve 17. galibiyetine imza attı. Fenerbahçe ayrıca bu galibiyetle rövanşı da almış oldu. Sarı lacivertlilerde Kostas Sloukas, 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Luigi Datome 17, James Nunnally 16 sayıyla oynadı. Real Madrid'de Jaycee Carroll 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Luka Doncic 14, Facundo Campazzo 11 sayıyla maçı tamamladı.

Wizink Arena’da oynanan Real Madrid - Fenerbahçe maçına Kostas Sloukas, James Nunnally, Nikola Kalinic, Jan Vesely ve Ahmet Düverioğlu beşiyle başlayan Fenerbahçe, Nunnally ve Kalinic’in sayılarıyla 2-14 öne fırladı.

Maçtaki ilk 6 sayısını faul çizgisinden bulan Real Madrid karşısında Thompson, Datome ve Melli ile sayılar bulan Fenerbahçe, son bölümde Fernandez’i durdurmakta zorlanınca çeyrek 20-20 eşitlikle tamamlandı.

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Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte TV molasına ev sahibi ekibin 33-32 üstünlüğüyle gidildi. Bu anlarda işler Fenerbahçe'nin istediği gibi gitmese de Ali Muhammed’in orta sahanın da gerisinden attığı üçlük, skoru 39-37’ye getirdi. Kalinic’in üçlüğü ile farkı 1’e indiren Fenerbahçe Doğuş, çalınan fauller sonrasında soyunma odasına 45-40 geride gitti. İlk yarıda Fenerbahçe aleyhine 20 faul çalındı.

Soyunma odasından Nunnally’nin üçlükleriyle dönen Fenerbahçe, farkı 1 sayıya indirdi. (47-46) Bu anlarda Randolp ile etkili olan Real Madrid karşısında Datome sahne aldı ve skor eşitlendi. (52-52) Sloukas ve Datome ile 54-56 öne geçen Obradovic’in öğrencileri; Sloukas ve Wanamaker’in basketleriyle çeyreği de 65-68 üstün geçti.

Dördüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, Vesely 5 faulle kenara geldi. (08:29) Bu anlarda Sloukas, Melli ve Thompson ile 71-77 öne fırlayan Takımımız, Carroll’un üçlüğüne engel olamayınca Obradovic mola aldı. (76-79) Moladan Sloukas’ın basketiyle dönen sarı lacivertliler yine Sloukas’la 78-84 öne fırladı. (01:29) Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş, maçtan 83-86 galip ayrıldı.



Çeyrek skorları:

1.Periyot:20-20

2.Periyot:25-20

3.Periyot:20-28

4.Periyot:18-18

REAL MADRİD 83 - FENERBAHÇE DOĞUŞ 86



Salon: Wizink Center

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Matej Boltauzer (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan)

Real Madrid: Causeur 4, Randle, Randolph 9, Fernandez 9, Doncic 14, Reyes 7, Campazzo 11, Ayon 9, Yusta, Carroll 15, Tavares 1, Taylor 4

Fenerbahçe Doğuş: Thompson 6, Melli 5, Melih Mahmutoğlu, Wanamaker 2, Sloukas 20, Nunnally 16, Guduric 3, Vesely 2, Kalinic 7, Ali Muhammed 3, Ahmet Düverioğlu 5, Datome 17