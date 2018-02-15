CSKA Moskova'ya Türkiye'den takviye

Rusya temsilcisi CSKA Moskova, Gaziantep Basketbol'dan ABD'li pota altı oyuncusu Victor Rudd'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Rudd ile sezon sonuna kadar uzatma opsiyonlu bir aylık sözleşme imzalandığı bildirildi. Bu sezon Gaziantep Basketbol'da 16 maça çıkan Rudd, 11 sayı, 7,4 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı.

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