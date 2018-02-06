Panathinaikos, Euroleague'den çekilebilir!



Özellikle Fenerbahçe Doğuş ile oynanan maçlardan sonra ciddi gerginlik yaratan ve hakem kararlarının ısrarla aleyhlerine olduğunu savunan Giannakopoulos, son olarak Instagram'da yazdığı çirkin yorumların ardından Euroleague tarafından disiplin komitesine sevk edilmiş ve 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptılmıştı.



Cezanın ardından yaptığı açıklamada ''Euroleague disiplin komitesini en az bir kez tarafsız olmaya'' çağıran tartışmalı başkanın bu açıklamaları geniş yankı uyandırırken, Giannakopoulos, son olarak takımın organizasyonda kalıp kalmayacağını da taraftarlara soracağını söyledi.



Giannakopoulos'un açıklamalarının satır başları şöyle:



''Pana olarak son yıllarda Euroleague'de hep skandal kararların kaybeden tarafında yer alıyoruz. Buna rağmen bize kesilen 1 milyon euroyu aşkın cezalara hep saygı duyduk ancak beni ve ailemi savunmam karşısında karşımıza çıkan bu durum; artık bardağı taşırdı. Fenerbahçe maçından sonra bana ve aileme binlerce Türk vatandaşı tarafından savrulan küfürler karşısında kendimi ve ailemi savunmak zorundaydım.''



''Bunu her zaman yapacağım, yine olsa yine yaparım. Fenerbahçe kulübüne veya taraftarına bir saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Ancak eğer karar kişisel ise, Panathinaikos'u bu hengamenin dışına çıkarmak için işi bırakacağım. Bunun için de Euroleague'de devam edip etmeme kararını Pana taraftarının oylamasına sunacağım. Eğer devam kararı çıkarsa görevi bırakacağım. Ancak aksi bir karar çıkarsa, Pana başka bir turnuvada yoluna devam edecek ve ben de bu tekelleşmeye karşı açtığım savaşı sürdüreceğim.''



(SPORX)

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