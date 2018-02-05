Fenerbahçe taraftarına hakaret eden Giannakapoulos'a Euroleague'den 1 yıl men cezası

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Türk sporseverlerle ilgili hakaret içeren ifadeleri nedeniyle THY Avrupa Ligi maçlarından 1 yıl boyunca men edildi.



Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Giannakopoulos'un kulüpler arasındaki ilişkiyi zedeleyici ve basketbol sporuna zarar verici ifadeler kullandığı gerekçesiyle 12 ay boyunca müsabaka salonlarına girişinin yasaklandığı bildirildi.



Giannakopoulos, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ile ilgili yaptığı bir paylaşımın ardından Türk sporseverlerin tepkisini çekmişti. Giannakopoulos, bu tepkiler sonrasında Türk sporseverlere yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

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