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THY Euroleague'de Ocak ayının MVP'si Nando De Colo seçildi

29 Ocak 2018 | 20:19

CSKA Moskova'nın Fransız basketbolcusu Nando De Colo, THY Avrupa Ligi'nde ocak ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

THY Euroleague'de Ocak ayının MVP'si Nando De Colo seçildi

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre De Colo, 2018'de oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan Rus ekibi CSKA Moskova'da sergilediği performansla ocak ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Fransız basketbolcu, ocak ayında oynadığı 5 karşılaşmada 18,4 sayı, 4 asist, 3 ribaunt ve 1,4 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.

Üçüncü kez ayın MVP'si seçilen De Colo; Juan Carlos Navarro, Vassilis Spanoulis ve Ante Tomic'in ardından bunu başaran 4. basketbolcu oldu.

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